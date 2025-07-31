В Армавире выписали из больницы детей, снятых с поезда из-за отравления

Все дети, ранее снятые с поезда Кисловодск—Тында в Краснодарском крае из-за признаков кишечной инфекции, выписаны из инфекционного отделения Армавира. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел накануне на станциях Армавир и Кавказская, где с пассажирского состава были сняты две организованные группы юных спортсменов, возвращавшихся с соревнований по дзюдо. У части несовершеннолетних были выявлены симптомы острой кишечной инфекции, в связи с чем они были госпитализированы. Впоследствии в отношении организаторов поездки возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По информации агентства, на данный момент все пострадавшие дети выписаны, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Вячеслав Рыжков