60% жителей Москвы хотели бы отдыхать после обеда в жару. Это следует из данных исследования Superjob. Только 3% сотрудников отметили, что в их компании сиеста уже введена. Больше всего голосов за послеобеденный отдых отдали мужчины и сотрудники старше 35 лет — их 68%. Меньше сиеста нужна респондентам старше 45 лет. В период аномальной жары Роспотребнадзор рекомендовал компаниям переводить сотрудников в щадящий режим работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с владельцами малого бизнеса о том, какие поблажки они готовы делать для работников:

Учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева: «Я была бы готова, потому что мои сотрудники работают со мной давно, мне очень важно, чтобы они были здоровы, чтобы у них было хорошее настроение, потому что от этого зависит качество работы, которую они выполняют. У нас есть комната отдыха, в самой химчистке установлены кондиционеры. Когда есть возможность, мы не возражаем, чтобы сотрудники прерывали производственный процесс и могли отдохнуть, выпить чай или сок. Планируем приобрести массажное кресло, потому что работа физическая, напряженная, чтобы уж совсем все было хорошо. Вот так». Генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский: «Лучше дать сотрудникам возможность уходить с работы на час раньше, хотя бы по пятницам. Разрешить в жару надевать в офис то, что им удобно, хоть шорты и шлепанцы. А вот от сиесты я бы отказался. У нас и так эффективность труда очень низкая, и человек фактически имеет час на обед, в который не работает. А если еще добавить два часа, тогда сотрудник может вообще ничего не делать, это приведет к падению уровня сервиса. Клиент не сможет получать качественные услуги. За два-три часа в середине рабочего дня они и домой даже не успеют съездить». Владелец лазертаг-клуба «5 уровень» Сергей Просветов: «В целом, у нас это есть в связи с тем, что мы оказываем услуги по организации детского отдыха и досуга. Час после обеда у нас называется "адмиральским", и основная масса сотрудников и вожатых обсуждают какие-то рабочие дела либо отдыхают вместе с детьми».

По результатам опроса в нашем Telegram-канале KFM 93,6, более половины процентов респондентов поддерживают введение сиесты в жару. Примерно треть готовы отдыхать и без аномальных погодных условий. А 20% в послеобеденном отдыхе не нуждаются.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Мурыгина