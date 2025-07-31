Центр Владивостока остался без света

Из-за аварии на энергосетях прекращено электроснабжение потребителей в центральной части Владивостока. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

«Сегодня, 31 июля, в 8:40 (1:40 мск) зафиксировано аварийное отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 кВ. В связи с этим электроснабжение нарушено у части потребителей в центре Владивостока»,— говорится в сообщении МУПВ Владивостокское предприятие электрических сетей" (ВПЭС).

Без света остались несколько десятков домов на улицах Светланская, Суханова, Уборевича, Семёновская, Адмирала Фокина, Океанский проспект. Здесь находятся здания администраций Приморья и Владивостока, думы столицы края.

Депутаты представительного органа власти Владивостока вынуждены сегодня проводить свое заседание без электричества, в полутемном зале.

Алексей Чернышев, Владивосток