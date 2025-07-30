Главные новости за 30 июля. Кавказ

В Кабардино-Балкарии на выплаты компенсации на услуги ЖКХ многодетным семьям направили 118 млн руб. с начала 2025 года

В Ставропольском крае завершается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных образований — из 1833 претендентов уже зарегистрированы 1124 человека.

Власти Кисловодска на создание туристического кода города в 2025-2026 годах намерены потратить более 200 млн руб. в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 14 годам строгого режима выходцев из Кабардино-Балкарии Асланбека Казанчева и Анзора Батырова. Их признали виновными в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Предприятия малого и среднего бизнеса СКФО в первом полугодии 2025 года привлекли 5,76 млрд банковских кредитов при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Ставропольском крае завершена жатва с рекордным за всю историю региона урожаем зерновых и зернобобовых в более чем 10 млн т. Средняя урожайность — 44,2 ц/га, что на 10 ц/га больше, чем в прошлом году