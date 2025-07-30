Многодетные семьи Кабардино-Балкарии получили 118 млн рублей компенсаций за ЖКХ

В Кабардино-Балкарии на выплаты компенсации на услуги ЖКХ многодетным семьям направили 118 млн руб. с начала 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, средства получили более 9 тыс. многодетных семей. Выплата представляет собой частичное возмещение расходов на жилищно-коммунальные услуги. Граждане оплачивают счета за электричество, воду и газ, после чего получают обратно часть потраченных средств — государство берет на себя 30% расходов..

«Правило работает, если вы платите за услуги вовремя, в полном объеме и проживаете в том жилом помещении, по которому хотите получить компенсацию. Выплата оформляется единожды и действует до тех пор, пока получатели принадлежат к числу льготников»,– уточнили в сообщении.

Данная мера поддержки распространяется также на ветеранов, сирот и другие льготные категории граждан. С января 2025 года право на компенсацию получили многодетные семьи, где старший ребенок достиг 18 лет и обучается очно до 23 лет.

Валентина Любашенко