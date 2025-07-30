Ставрополье вошло в топ-3 лидеров по росту банковского кредитования МСП

Предприятия малого и среднего бизнеса СКФО в первом полугодии 2025 г. привлекли 5,76 млрд банковских кредитов при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для СКФО выделены специальные лимиты поручительств Корпорации МСП и нет ограничений по отраслям. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации фирмы, в 2025 году такой поддержкой чаще пользовались в следующих отраслях: информация и связь (рост более чем в 6 раз), перерабатывающее производство (+92%), сфера услуг (+88%), транспортировка и хранение (+40%), сельское хозяйство (+34%), здравоохранение (+51%).

«Лидерами по использованию «зонтичных» поручительств стали Ставропольский край, Чеченская Республика, Республика Северная Осетия-Алания. Наибольший рост использования «зонтичных» поручительств: Чеченская Республика (+74%), Ставропольский край (+24%), Республика Северная Осетия-Алания (+13%)»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы корпорации.

В компании уточнили — по итогам первого полугодия фактически каждый четвертый рубль заемного банковского финансирования с механизмами господдержки в СКФО получен с помощью поручительств Корпорации МСП.

Валентина Любашенко