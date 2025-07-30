Два боевика из КБР получили сроки за нападение на десантников в 2000 году

Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 14 годам строгого режима выходцев из Кабардино-Балкарии Асланбека Казанчева и Анзора Батырова. Их признали виновными в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные официального представителя СКР Светланы Петренко.

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Отмечается, что осужденные были членами террористических банд Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Суд установил, что злоумышленники участвовали в нападении на псковских десантников в Чечне.

Нападение на российских военнослужащих в районе села Улус-Керт Шатойского района было совершено 29 февраля 2000 года. Бой продолжался до 1 марта. Тогда погибли 84 бойца ВС РФ, еще четверо получили ранения. Всего в нападении участвовало около 2,5 тыс. боевиков.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что соучастники исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье готовились совершить еще один теракт — они планировали взорвать развлекательный центр «Москва» в Каспийске.

Наталья Белоштейн