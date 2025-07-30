Главные новости за 30 июля. Воронеж, Орел, Тамбов, Белгород

В Воронеже банкротящийся промышленник Олег Малышев избавился от долга в 41 млн.

Кандидата на обмен с США будут снова судить в Воронеже.

Орловский избирком не согласился с выдвижением участника СВО через представителя.

Татьяна Долгова сложит полномочия депутата Тамбовской гордумы.

Под Воронежем за 200 млн руб. продают действующий агрокомплекс.

В Белгородской области могут отремонтировать дорогу за 285 млн рублей.

Стоимость распредцентра Wildberries в Орловской области выросла до 9 млрд руб.

Основное юрлицо «Главпродукта» с орловскими активами перешло государству.