Главные новости за 30 июля. Воронеж, Орел, Тамбов, Белгород
В Воронеже банкротящийся промышленник Олег Малышев избавился от долга в 41 млн.
Кандидата на обмен с США будут снова судить в Воронеже.
Орловский избирком не согласился с выдвижением участника СВО через представителя.
Татьяна Долгова сложит полномочия депутата Тамбовской гордумы.
Под Воронежем за 200 млн руб. продают действующий агрокомплекс.
В Белгородской области могут отремонтировать дорогу за 285 млн рублей.
Стоимость распредцентра Wildberries в Орловской области выросла до 9 млрд руб.
Основное юрлицо «Главпродукта» с орловскими активами перешло государству.