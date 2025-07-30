Под Воронежем за 200 млн рублей продают действующий агрокомплекс

В селе Хреновое Новоусманского района Воронежской области выставлен на продажу действующий агрокомплекс с развитой инфраструктурой и земельным участком площадью 173,3 га. Стоимость объекта составляет 200 млн руб. Об этом сообщило издание De Facto.

Комплекс включает два зернохранилища общей площадью 696,8 кв. м, сенохранилище на 612 кв. м, семь коровников площадью от 1,3 тыс. до 1,7 тыс. кв. м, убойный цех, зарегистрированный в системе «Меркурий», два склада общей площадью 1,1 тыс. кв. м, асфальтированный ток на 9,5 тыс. кв. м, столовую площадью 258,4 кв. м, доильный зал на 1,15 тыс. кв. м и столярную мастерскую площадью 148,5 кв. м.

На территории агрокомплекса есть собственная питьевая скважина глубиной 70 м, система подачи газа мощностью 20 тыс. кубометров в час и электроснабжение.