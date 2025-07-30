Орловский избирком не согласился с выдвижением участника СВО через представителя

В Северный райсуд Орла поступила кассационная жалоба местной избирательной комиссии, которая не согласилась с тем, что ее обязали рассмотреть возможность регистрации кандидатом на выборы в горсовет участника СВО Михаила Филимонова. Ранее он выдвинулся на выборы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) по одномандатному округу. Согласно картотеке дел, жалоба пока не принята к рассмотрению.

В середине месяца Северный районный суд Орла удовлетворил Михаила Филимонова к местной территориальной избирательной комиссии. Как установил суд, господин Филимонов подал документы в ТИК через своего официального представителя. Сам он сделать это не мог, так как находился в зоне СВО. В ответ на заявление комиссия сообщила, что для регистрации на выборы кандидат должен подавать документы документы самостоятельно.

Удовлетворяя иск господина Филимонова, суд установил, что у заявителя отсутствовала объективная возможность подать документы самостоятельно. Избирательная комиссия обжаловала решение в апелляции. Орловский облсуд оставил решение в силе.

28 июля Территориальная избирательная комиссия Северного района Орла приняла документы Михаила Филимонова для включения в список кандидатов и разрешила ему открыть избирательный счет.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий