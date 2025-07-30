Татьяна Долгова сложит полномочия депутата Тамбовской гордумы

Депутат Тамбовской гордумы Татьяна Долгова досрочно сложит с себя полномочия в связи с назначением на пост председателя комитета социальной политики мэрии облцентра. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Долгова

Фото: со страницы комитета социальной политики мэрии Тамбова «Вконтакте» Татьяна Долгова

Фото: со страницы комитета социальной политики мэрии Тамбова «Вконтакте»

Госпожа Долгова в 1997 году окончила Тамбовский госуниверситет имени Г.Р. Державина. Работала в школе №3 города Рассказово Тамбовской области учителем математики и замдиректора по воспитательной работе. Более десяти лет руководила комитетами по делам детей и молодежи. В 2020 году стала депутатом Тамбовской гордумы седьмого созыва, избравшись от партии «Родина», и вошла в комитет по социальной политике. С 2022 года является директором МБУ «Град-Сервис», принадлежащего мэрии. Воспитывает сына.

Согласно данным Rusprofile, с 31 марта председателем комитета социальной политики мэрии Тамбова являлась Ирина Ярыгина. До нее, с августа 2024-го, этот пост занимала Нина Козадаева.

Егор Якимов