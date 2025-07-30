В Белгородской области могут отремонтировать дорогу за 285 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области объявило аукцион по поиску подрядчика для ремонта обхода поселка Пятницкое Волоконовского района. Начальная цена контакта составляет 285,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы необходимо выполнить до 30 июня 2026 года. Подрядчику предстоит обновить дорожную одежду, установить металлические ограждения, стойки дорожных знаков, светофоры, системы видеонаблюдения, осветить пешеходные переходы и озеленить окружающую территорию. Гарантия на работы составит от одного года до десяти лет.

Заявки на участие в аукционе подаются о 8 августа. Итоги подведут 12 августа.

В конце июня управление дорожного хозяйства Белгородской области искало подрядчика для ремонта моста за 396,8 млн руб. Подряд достался местному ООО «Автомост» по начальной стоимости.

Егор Якимов