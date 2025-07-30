Кандидата на обмен с США будут снова судить в Воронеже

Американца Роберта Гилмана обвинили в новых преступлениях. Гражданина США, который отбывает в воронежской колонии восьмилетний срок за драки с полицейским, следователем и сотрудниками УФСИН, будут судить за два эпизода дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч. 2 ст. 321 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

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Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Роберт Гилман

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Уголовное дело против него поступило в Центральный райсуд Воронежа, вчера, 29 июля. Оно передано на рассмотрение судье Ларисе Морховой. В 2022 году она приговорила Гилмана к четырем годам колонии за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Позже срок сократили на год.

Попав в ИК №2, Гилман устроил несколько драк с сотрудниками колонии и следователем. За дезорганизацию работы колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ) его приговорили к семи годам и одному месяцу. Позже срок увеличили на год.

Во время рассмотрения второго уголовного дела Роберт Гилман заявлял, что хочет быть включенным в списки на обмен. Новый обмен заключенными 19 мая обсуждали президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. По данным Reuters, Гилман может попасть в список кандидатов на обмен.

Подробнее об уголовных делах Роберта Гилмана — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий