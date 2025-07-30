Главные новости за 30 июля. Новороссийск

На главной спортивной арене Новороссийска завершилась масштабная модернизация осветительного оборудования. В рамках работ, выполненных за 47 млн руб. из муниципального бюджета, было установлено 168 современных энергосберегающих светодиодных прожекторов.

Специалисты Института океанологии РАН зафиксировали положительную динамику в восстановлении прибрежных экосистем Черного моря после разливов мазута в декабре 2024 года. Улучшения начались сразу после уборки сплошной пленки мазута.

30 июля автомобилисты столкнулись с серьезными заторами на подъездах к Новороссийску. В своем Telegram-канале заместитель главы города Александр Гавриков пояснил, что проблема возникла из-за работы светофорных объектов.

Анапский производитель сидра признан банкротом.

В первом полугодии 2025 года транспортная группа FESCO, входящая в контур управления «Росатома», перевезла более 8,5 тыс. TEU контейнеров по маршруту Индия-ОАЭ-Новороссийск. Это на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

30 июля в 11:10 лесной пожар в Геленджике в районе Кабардинки полностью ликвидировали на примерной площади 12,5 га.

В августе 2025 года одним из самых популярных направлений для поездок компаниями стал Геленджик. Курорт предлагает сочетание цены и комфорта: ночь здесь стоит в среднем 7 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки составляет семь ночей.