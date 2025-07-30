Власти Новороссийска назвали причины масштабных пробок на въезде в город

30 июля автомобилисты столкнулись с серьезными заторами на подъездах к Новороссийску. В своем Telegram-канале заместитель главы города Александр Гавриков пояснил, что проблема возникла из-за работы светофорных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Согласно данным ФКУ Упрдор «Черноморье», на въезде в город расположены шесть регулируемых перекрестков. Четыре светофора работали с циклом в 120 секунд, а два других — на Новороссийском шоссе и улице Ленина — 125 и 90 секунд соответственно. Дополнительные сложности создали технические сбои из-за перепадов напряжения, которые нарушили синхронизацию светофоров.

Специалисты оперативно устранили проблему: все светофоры перепрограммировали, установив единый цикл работы с длительностью разрешающего сигнала от 100 до 120 секунд.