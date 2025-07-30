Стадион «Центральный» в Новороссийске полностью обновил систему освещения

На главной спортивной арене Новороссийска завершилась масштабная модернизация осветительного оборудования. В рамках работ, выполненных за 47 млн руб. из муниципального бюджета, было установлено 168 современных энергосберегающих светодиодных прожекторов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Специалисты полностью заменили электропроводку и привели в соответствие с нормативами безопасности технические помещения осветительных мачт.

Новая система освещения обеспечивает уровень в 1,4 тыс. люкс как по вертикали, так и по горизонтали, что полностью соответствует требованиям Российского Футбольного Союза. При этом энергопотребление стадиона сократилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущей системой.

Обновлённый стадион готов к первому домашнему матчу сезона. Уже в это воскресенье 3 августа в 19:00 футбольный клуб «Черноморец» примет на своём поле тульский «Арсенал» в рамках Первой лиги. Администрация стадиона приглашает всех болельщиков поддержать команду в этом важном матче.