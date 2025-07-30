Геленджик вошел в список лучших курортов для группового отдыха в августе

В августе 2025 года одним из самых популярных направлений для поездок компаниями стал Геленджик. Курорт предлагает сочетание цены и комфорта: ночь здесь стоит в среднем 7 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки составляет семь ночей, говорится в исследовании сервиса «Твил.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Как рассказали аналитики сервиса, популярность Геленджика объясняется сочетанием доступных цен и развитой инфраструктуры. Гостей ждут комфортабельные пляжи, современные отели и апартаменты, а также разнообразные развлечения — от водных видов спорта до вечерних прогулок по знаменитой набережной, отмечают эксперты.

Среди других популярных направлений для отдыха с друзьями по объему бронирований лидируют Сочи (10% всех бронирований компаниями, средняя стоимость ночи 6,2 тыс. руб.), Ялта (6% бронирований, 7,2 тыс. руб.), Санкт-Петербург (6% бронирований, 7,6 тыс. руб.), Судак (5% бронирований, 5 тыс. руб.), Феодосия (5,3 тыс. руб.), Алушта (5,5 тыс. руб.), Москва (7,5 тыс. руб.), Евпатория (4,8 тыс. руб.) и Ейск (4,4 тыс. руб.).