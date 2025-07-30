Лесной пожар в Геленджике полностью потушили

30 июля в 11:10 лесной пожар в Геленджике в районе Кабардинки полностью ликвидировали на примерной площади 12,5 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Краевой лесопожарный центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУМЧС Крыма Фото: ГУМЧС Крыма

В тушении лесного пожара задействовали авиацию, вертолет Ми-8 совершил 35 сбросов воды (105 т воды). Всего в тушении участвовали 130 человек и 24 единицы техники.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в связи с необходимостью локализации лесного пожара вблизи села Кабардинка, «Россети Кубань» ввели временное ограничение электроснабжения.