Экосистема Черного моря демонстрирует признаки восстановления после ЧС с мазутом

Специалисты Института океанологии РАН зафиксировали положительную динамику в восстановлении прибрежных экосистем Черного моря после разливов мазута в декабре 2024 года. Улучшения начались сразу после уборки сплошной пленки мазута, сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова (ИО) РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Ведущий научный сотрудник Филипп Сапожников отметил, что микрофитобентос (сообщества микроводорослей и бактерий) в наиболее пострадавшей полосе наката продемонстрировал высокую способность к регенерации. Поскольку эти организмы составляют основу пищевой цепи прибрежной экосистемы, их восстановление свидетельствует о начале общего оздоровления среды.

Исследования включали анализ проб грунта и изучение состояния фотосинтезирующих микроорганизмов в зоне контакта моря и суши. Особое внимание уделялось песчаным пляжам в районе Анапы (Джемете), Керчи, Цемесской и Голубой бухт, а также другим участкам побережья.

Лабораторные эксперименты показали удивительную жизнеспособность экосистемы: уже через три дня после помещения загрязненного песка в морскую воду на поверхности начали развиваться колонии диатомовых водорослей, характерных для этого региона.

Мониторинг, проводимый институтом на протяжении последних четырех лет, позволил зафиксировать сезонные изменения и оценить последствия антропогенного воздействия. Весенние наблюдения 2025 года в Анапе не выявили признаков угнетения микрофитных сообществ, что дает основания для осторожного оптимизма относительно перспектив полного восстановления экосистемы.