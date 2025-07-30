Главные новости за 30 июля. Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что семьям погибших при атаке БПЛА, произошедшей в ночь на 24 июля, выплатят по 500 тыс. руб. Пострадавшие с тяжелыми ранениями получат по 200 тыс. руб., с легкими — по 50 тыс. руб.

В Сочи будут разработаны единые правила содержания временных укрытий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Компания «Интеррос» инвестирует в строительство курорта «Турьев Хутор» 92 млрд руб. Реализация проекта рассчитана до 2036 года, сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на генерального директора компании-инвестора Сергея Батехина.

Сочи занял первое место в рейтинге популярных российских направлений для путешествий компаниями в августе. По данным сервиса Твил.ру, из общего количества августовских бронирований на долю курорта пришлось 10%.

Метеорологи предупредили о пожароопасности четвертого класса в лесной зоне Лазаревского района Сочи. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Футбольный клуб «Сочи» в рамках первого тура розыгрыша Кубка России Пути РПЛ в Москве проиграл «Динамо». Игра закончилась со счетом 2:3.

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, какие гостиницы, кафе и рестораны Сочи граждане могут посетить вместе с домашними животными.