Инвестор вложит в строительство курорта «Турьев Хутор» в Сочи 92 млрд рублей

Компания «Интеррос» инвестирует в строительство курорта «Турьев Хутор» 92 млрд руб. Реализация проекта рассчитана до 2036 года, сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на генерального директора компании-инвестора Сергея Батехина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках проекта планируется создание 80 км горнолыжных трасс, 13 км канатных дорог и туристической инфраструктуры, включающей около 2 тыс. гостиничных номеров. Также планируется создание 1,5 тыс. рабочих мест.

Канатная дорога будет создана полностью из отечественных компонентов. Первую канатную трассу объекта, которая сможет перевозить до 2,4 тыс. человек в час, расположат на северном склоне хребта Аибга.

«Турьев Хутор» станет продолжением курорта «Роза Хутор» и стратегии по сохранению и развитию олимпийского наследия Сочи. Курорты соединят экологическими пешеходными тропами.

«Если сегодня «Роза Хутор» принимает до 2 млн гостей в год, то турпоток курорта “Турьев Хутор” прогнозируется на уровне 1,1 млн туристов. Таким образом общая посещаемость курортов “Интерроса” будет стремиться к 4 млн людей в год»,— заявил Сергей Батехин.

В конце июня «Ъ-Сочи» писал, что в первый этап строительства курорта «Турьев Хутор» инвестируют 54 млрд руб. Строительство основных объектов начнется во втором квартале 2026 года. Оборудование первой канатной дороги, которая свяжет новый курорт с «Розой Хутор», начнут поставлять к концу 2025 года.

Дмитрий Холодный