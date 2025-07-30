Сочи возглавил рейтинг направлений для путешествий компаниями в августе

Сочи занял первое место в рейтинге популярных российских направлений для путешествий компаниями в августе. По данным сервиса Твил.ру, из общего количества августовских бронирований на долю курорта пришлось 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Компании путешественников бронировали номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость ночи в отеле города-курорта составила 6,2 тыс. руб.

Второе место в рейтинге разделили Ялта и Санкт-Петербург, которые собрали по 6% бронирований. В Ялте средняя продолжительность поездки составила семь ночей, средняя стоимость ночи размещения — 7,2 тыс. руб. В Санкт-Петербурге путешественники бронировали номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость номера в отеле культурной столицы — 7,6 тыс. руб. за ночь.

Третье место в рейтинге занял Судак, который собрал 5% бронирований. Путешественники бронировали номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной из них — 5 тыс. руб.

В рейтинг вошли еще два города Краснодарского края. Геленджик занял пятое место, Ейск — девятое. Средняя продолжительность поездки в обоих городах составила семь ночей. Средняя стоимость ночи в Геленджике — 7,1 тыс. руб., в Ейске — 4,4 тыс. руб.

Дмитрий Холодный