«Яндекс Путешествия» назвали гостиницы и заведения для граждан с животными

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, какие гостиницы, кафе и рестораны Сочи граждане могут посетить вместе с домашними животными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Гостиницей для размещения с животными является Courtyard by Marriott. Стоимость проживания — от 10,6 тыс. руб. за ночь, доплата за питомца — 4 тыс. руб. за весь период пребывания. Также с животным можно заселиться в Riders Lodge. Стоимость проживания — от 3,15 тыс. руб. за ночь, залог за животное — 5 тыс. руб.

«Многие кафе и рестораны, особенно в курортной части города, предлагают воду и угощения для питомцев»,— сообщили эксперты. Они добавили, что к таким заведениям относятся: кофейни Surf Coffee, Ays Kitchen, а также рестораны «Груша», «Pro.Хинкали» и «Про Рыбу».

С 22 июня в Краснодарском крае действует запрет на посещение общественных мест с собаками. В начале июля «Ъ-Сочи» выяснил, что рестораны курорта не планируют менять политику в отношении гостей с питомцами.

Дмитрий Холодный