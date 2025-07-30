ФК «Сочи» уступил «Динамо» в Кубке России

Футбольный клуб «Сочи» в рамках первого тура розыгрыша Кубка России Пути РПЛ в Москве проиграл «Динамо». Игра закончилась со счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очных игр между «Сочи» и «Динамо» сыграно десять официальных матчей. Пять раз взяли верх сочинцы, дважды соперники расходились миром, в трех встречах победу праздновали москвичи.

Счет в этом противостоянии уже на девятой минуте открыл нападающий «Динамо» Иван Сергеев. На 34-й минуте полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев восстановил равенство на табло. В одной из следующих атак Захар Федоров помог сочинцам выйти вперед. После смены сторон динамовцы склонили чашу весов в свою сторону. На 57-й минуте Иван Сергеев оформил дубль и сравнял счет. На 95-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин точным ударом принес минимальную победу своей команде. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:3.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «барсы» сыграют 4 августа в Казани против «Рубина». После двух туров в РПЛ клуб из Татарстана занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в своем активе четыре набранных очка.

Евгений Леонтьев