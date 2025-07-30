Власти Сочи разработают единые правила содержания временных укрытий

В Сочи будут разработаны единые правила содержания временных укрытий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Золотова Фото: Анастасия Золотова

Градоначальник написал, что каждое укрытие будет должно соответствовать требованиям: исправные замки, электричество, сухость и чистота. Регламент направят управляющим компаниям (УК) и товариществам собственников жилья (ТСЖ).

Сегодня сотрудники администрации проводят инструктажи в территориальных общественных самоуправлениях (ТОС) и УК. «Все санатории, гостиницы и торговые центры получили рекомендации не препятствовать укрытию граждан при угрозе»,— написал Андрей Прошунин.

Также он сообщил, что на курорте 200 защитных сооружений и 1,2 тыс. подвалов многоквартирных домов (МКД). «Мониторинг показал, что не все они сейчас находятся в удовлетворительном состоянии — помещения зачастую используются для хранения личных вещей жильцов»,— отметил мэр Сочи.

Он написал, что в городе будет организована работа по расчистке всех временных укрытий в МКД. Градоначальник подчеркнул, что необходимо провести повторную инвентаризацию всех временных сооружений коллективной защиты.

Дмитрий Холодный