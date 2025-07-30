Семьям погибших при атаке БПЛА на Сочи выплатят по 500 тысяч рублей

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что семьям погибших при атаке БПЛА, произошедшей в ночь на 24 июля, выплатят по 500 тыс. руб. Пострадавшие с тяжелыми ранениями получат по 200 тыс. руб., с легкими — по 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Прошунин также поручил администрации пошагово сопровождать пострадавших при оформлении компенсаций из федерального бюджета в рамках возбужденного СКР уголовного дела по статье о теракте.

В ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи упали обломки сбитого беспилотника, погибли две сотрудницы поездной бригады РЖД, которые ехали на машине после рейса. Также в результате атаки пострадали еще 13 человек.

Дмитрий Холодный