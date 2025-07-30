В Сочи объявили высокий уровень пожароопасности

Метеорологи предупредили о пожароопасности четвертого класса в лесной зоне Лазаревского района Сочи. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На курорте в связи с сухой и жаркой погодой усилили контроль за состоянием пожарной безопасности. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб под руководством главы Сочи Андрея Прошунина.

Власти напомнили, что разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор запрещено. Жителям и гостям курорта рекомендовали ограничить пребывание на открытом солнце.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Ъ-Сочи», что в ближайшие дни температура воздуха на курорте, скорее всего, опустится до +27…+32 градусов. Однако это может произойти ближе к выходным. Эксперт добавил, что в понедельник пройдут сильные дожди. При этом температура воздуха может опуститься до +22…+27 градусов.

Дмитрий Холодный