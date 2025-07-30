Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре

Мужчины. 50 м, брасс. 1. Симоне Черазуоло (Италия) — 26,54. 2. Кирилл Пригода (Россия) — 26,62. 3. Цинь Хайян (Китай) — 26,67.

Смешанная эстафета 4х100 м. 1. Россия (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) — 3.37,97. 2. Китай — 3.39,99. 3. Канада — 3.40,90.

200 м, комплекс. 1/2 финала. 1. Леон Маршан (Франция) — 1.52,69 — мировой рекорд (предыдущий рекорд — 1.54,00 — был установлен 28 июля 2011 года в Шанхае американцем Райаном Лохте).