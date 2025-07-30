К теракту через подкоп

Военный суд в Москве вынес приговор по делу о подготовке теракта в воинской части, обслуживающей подмосковный аэродром Чкаловский. Пятеро злоумышленников через подкоп намеревались накануне Дня Победы в 2023 году проникнуть на объект и поджечь там технику, однако их действия были пресечены правоохранителями. Основной фигурант Антон Хрипко получил 19 лет, трое его подельников — по 16 лет, еще один, несовершеннолетний,— 4 года воспитательной колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд 30 июля вынес приговор по уголовному делу о подготовке теракта. Пяти подсудимым, в зависимости от роли каждого, инкриминировались ч. 4 ст. 205.1, ст. 205.3 и ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического акта и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем).

Организатором террористического сообщества, по материалам расследования (дело вело главное военное следственное управление СКР), являлся Антон Хрипко. Как говорится в деле, после начала СВО он, будучи проукраински настроенным, решил поступить на службу в ВСУ. Чтобы наладить контакты для решения этой задачи, он выезжал в Польшу, где, по версии следствия, получил от представителя спецслужб Украины задание на осуществление диверсионно-террористической деятельности в России. Вернувшись домой, он создал террористическое сообщество, в которое вошли Сергей Крохов, Иван Силин, Илья Коркач и несовершеннолетний.

По данным источников “Ъ”, Крохов в то время служил срочную в звании сержанта.

В 2022–2023 годах злоумышленники, говорится в деле, отрабатывали навыки «ведения боевых действий в условиях города и лесистой местности», планируя одновременно будущие теракты путем поджогов и подрывов объектов инфраструктуры и военных объектов.

Первую акцию, по материалам дела, фигуранты хотели приурочить ко Дню Победы — 9 мая 2023 года. Для этого они планировали через подкоп проникнуть на территорию воинской части в Балашихе, обеспечивающей деятельность аэродрома Чкаловский, и поджечь размещенную там автомобильную и другую технику. Однако, как выяснилось, сотрудники ФСБ и полиции давно следили за злоумышленниками и прослушивали их телефоны. В результате попытка теракта была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии. Вскоре были задержаны и другие участники террористического сообщества.

При обысках военными следователями были изъяты «предметы, планируемые к использованию в качестве оружия», литература нацистского характера, инструкции по диверсионной деятельности и изготовлению взрывных устройств и зажигательных смесей.

Некоторые из фигурантов вину признали частично. В итоге суд приговорил Хрипко к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части — в колонии строгого режима. Трое подсудимых получили по 16 лет каждый (первые 3 года в тюрьме), а несовершеннолетний — 4 года воспитательной колонии.

Отметим, что в марте этого года Ярославский областной суд приговорил Ивана Хрипко, брата Антона, к 20 годам колонии и штрафу за подготовку теракта на железнодорожной станции Филино в Ярославле. По данным силовиков, он действовал по заданию украинских спецслужб. Его сообщник Владимир Правдухин получил 15 лет.

Александр Александров