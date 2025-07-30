Лихачев анонсировал встречу с Гросси в Москве в конце сентября

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Москву с визитом в период проведения Всемирной атомной недели в конце сентября, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Об этом сообщают агентства «Интерфакс» и «РИА Новости». По их данным, господин Лихачев анонсировал переговоры с гендиректором МАГАТЭ в период его нахождения в российской столице. Всемирная атомная неделя пройдет в Москве с 26 сентября по 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Последний визит Рафаэля Гросси в Россию состоялся 6 июня. Тогда глава МАГАТЭ посетил Калининград, где провел переговоры с Алексеем Лихачевым. Стороны обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС и ротации экспертов МАГАТЭ. Алексей Лихачев также рассказал о подготовке к перезапуску станции. Господин Гросси отмечал, что возобновление эксплуатации такого атомного объекта, как ЗАЭС, требует соблюдения большого количества требований.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра и состоит из шести энергоблоков, каждый из которых находится в состоянии холодного останова. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. Она находится под управлением АО «Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома». С сентября 2022 года на Запорожской АЭС находится мониторинговая группа МАГАТЭ для оценки состояния безопасности.

Анастасия Домбицкая