В аэропортах МО будут штрафовать нелегальных таксистов на сумму до 50 тыс. руб.

Московская областная дума 30 июля приняла поправки к региональному КоАП, вводящие в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский систему штрафов для таксистов, если те предлагают свои услуги вне «оборудованных мест для предложения или оформления». Гражданам за такое нарушение грозит штраф 5 тыс. руб., должностным лицам — 20 тыс. руб., юридических лицам — 50 тыс. руб.

В марте вступило в силу постановление правительства Московской области, осложняющее жизнь нелегальным таксистам. В нем записан запрет «предложений по перевозке пассажиров и багажа» на территориях областных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский (Внуково относится к Москве). Территорией считается здание аэропорта, а также парковки, перроны и другие сооружения в 30-метровой зоне вокруг зданий авиаузлов. Согласно документу, «предложение по перевозке пассажиров и багажа» в аэропортах можно делать лишь на оборудованных стойках, где работают легальные перевозчики. В постановлении оговорено, что такие перевозчики должны соответствовать федеральному закону о такси №580 (вступил в силу в 2023 году), получая разрешение на свою деятельность и проходя ежедневные медкомиссии и техосмотры. «Решение было принято, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми "зазывалами", а заказ такси был безопасным и удобным — только через официальные точки»,— объяснил 30 июля в Мособлдуме ее спикер Игорь Брынцалов (ЕР).

В постановлении подмосковного правительства не оговаривались санкции за нарушение правил. В принятых поправках к подмосковному КоАП прямо говорится, что штрафовать таксистов будут за «нарушение установленного нормативным правовым актом Московской области запрета». Господин Брынцалов заверил, что возможность заказывать такси через приложения агрегаторов у посетителей аэропортов остается, хотя из текста постановления этого не следует, пояснял ранее “Ъ” глава Союза пассажиров, член общественного совета Минтранса России Кирилл Янков. По словам эксперта, документ можно прочесть и так, что «не заказанное со стойки такси не пустят через шлагбаумы аэропорта».

Александр Воронов