Чистая прибыль Starbucks упала на 47%

Компания Starbucks опубликовала результаты третьего квартала финансового года, которые по многим показателям оказались хуже, чем прогнозировали аналитики. Чистые продажи Starbucks выросли на 4% и достигли $9,5 млрд, однако продажи в кофейнях, существующих более года, упали на 2%. Число покупок выросло, но размер среднего чека стал меньше. Чистая прибыль компании рухнула на 47%, до $558 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefan Wermuth / Reuters, Stefan Wermuth / File Photo / Reuters Фото: Stefan Wermuth / Reuters, Stefan Wermuth / File Photo / Reuters

Комментируя ситуацию, в Starbucks отметили, что продолжают реструктуризацию заведений в рамках программы «Обратно к прежнему Starbucks» и, в частности, в ближайшее время закроют кофейни, работающие только навынос. В США у компании около 90 таких заведений, и они не пользуются большим спросом. По мнению руководства компании, в таких кофейнях «не хватает теплоты и человеческого контакта», что и подтверждается показателями продаж.

Приоритет будет отдан заведениям с удобными местами для сидения и с подачей напитков в течение не более чем четырех минут. Кроме того, компания переделает меню и добавит много нового, наймет больше бариста и ограничит планы по автоматизации обслуживания покупателей. После публикации отчетности акции Starbucks упали на 0,8%. С начала года их рост составил всего 1,9%.

Алена Миклашевская