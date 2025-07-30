Toyota установила рекорд по продажам за полгода благодаря Трампу и гибридам

Toyota Motor опубликовала данные по продажам и объемам выпуска автомобилей за первую половину 2025 года. За первые шесть месяцев японскому концерну удалось продать 5,16 млн автомобилей. Это не только на 5,5% больше, чем в прошлом году, но и в целом рекорд для компании.

Росту продаж в начале года значительно поспособствовал Дональд Трамп. Покупатели старались как можно быстрее приобрести автомобиль, пока цены на них не выросли из-за новых импортных пошлин, вводимых президентом США. Для японских производителей США — крупнейший зарубежный рынок сбыта. Изначально господин Трамп намеревался ввести 25-процентные пошлины на автомобили из Японии, но в этом месяце стороны договорились о снижении этой ставки до 15%.

Кроме того, рекордным продажам помог высокий спрос на гибридные автомобили. Из 5,1 млн проданных за полгода автомобилей концерна почти половина (43%) — гибриды.

За первые шесть месяцев этого года Toyota выпустила по всему миру 4,9 млн автомобилей, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом производство в самой Японии выросло почти на 20%.

Кирилл Сарханянц