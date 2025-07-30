Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ упала на 9,2% в первом полугодии

Чистая прибыль ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) по РСБУ составила 29,7 млрд руб. за первое полугодие. Это на 9,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Выручка «РусГидро» выросла на 17% год к году и составила 139,7 млрд руб. Показатель EBITDA компании по итогам шести месяцев вырос на 18% год к году — до 83 млрд руб.

«РусГидро» занимается производством электроэнергии. Компания объединяет несколько десятков ГЭС, включая крупнейшую в России Саяно-Шушенскую ГЭС им. П. С. Непорожнего.