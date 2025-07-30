«Спартак» нашел самое дорогое в Турции

«Спартак» близок к тому, чтобы сделать самое дорогое для Российской премьер-лиги (РПЛ) в рамках нынешнего трансферного окна и самое дорогое в своей истории приобретение. Московский клуб за сумму, возможно, существенно больше €20 млн покупает у турецкого «Бешикташа» его ключевого полузащитника Жедсона. Нетрудно догадаться, чем португалец привлек внимание спартаковского менеджмента,— прежде всего универсализмом и богатым функционалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жедсон одинаково хорошо чувствует себя в роли связующего элемента между обороной и атакой, плеймейкера, располагающегося под линией нападения, и вингера

Фото: Murat Sengul / Anadolu / Getty Images Жедсон одинаково хорошо чувствует себя в роли связующего элемента между обороной и атакой, плеймейкера, располагающегося под линией нападения, и вингера

Фото: Murat Sengul / Anadolu / Getty Images

О том, что в ближайшее время «Спартак» и «Бешикташ» завершат оформление сделки по переходу из турецкого клуба в российский 26-летнего Жедсона, сообщил целый ряд российских и турецких медиаресурсов. Они обратили внимание на то, что во вторник, 29 июля, игрок прибыл в Москву — как считается, для участия в заключительной стадии переговоров. Стамбульская команда подтвердила их факт. Но еще более надежным подтверждением готовности «Бешикташа» со дня на день расстаться с Жедсоном может служить объявление клуба о том, что он выкупил у «Бенфики» остававшуюся у нее 50-процентную долю прав на игрока за €10 млн. Жедсон является воспитанником лиссабонского клуба. И отпустив его в 2022 году в Турцию, тот удержал половину прав на игрока ради доходов от его перемещений в будущем в случае роста цены актива. Их консолидация обычно означает, что клуб, за который футболист выступает в данный момент, готовится осуществить очень крупный трансфер, желая консолидировать и поступления от него.

И российские, и турецкие источники солидарны в оценке стоимости сделки по Жедсону. Они уверены, что ее базовая сумма — €20 млн. При этом она может вырасти на €5 млн за счет различных бонусов. А технический директор «Бешикташа» Эдуард Граф сказал Odds, что общая стоимость трансфера — €27 млн. Таким образом, в рамках нынешней летней трансферной кампании Российской премьер-лиги (РПЛ) он может даже превзойти по стоимости тот, который совершил ранее «Зенит». Он купил у «Фламенго» бразильца Жерсона за €25 млн.

Для «Спартака», чрезвычайно щедрого по отечественным меркам клуба, это приобретение точно станет наиболее дорогим в истории.

Прежний рекорд был установлен совсем недавно. В начале года, перед рестартом российского сезона после зимнего перерыва, «Спартаку» за €18,7 млн (по версии Transfermarkt) достался форвард греческого АЕК Ливай Гарсия. Правда, он до сих пор не превратился даже в игрока основы клуба и имеет очень скромную статистику.

Жедсон, которым «Спартак» заинтересовался примерно в то же время, когда и Гарсией, но которого не смог получить с первой попытки, появляется в нем в тот момент, когда игра столичной команды довольно прозрачно намекает на необходимость ее усиления. Спартаковцы, прекрасно выглядевшие на излете прошлого года и, как тогда казалось, обязанные бороться за чемпионский титул, весной резко сдали и остались без медалей национального первенства. На старте нового сезона они тоже играют нестабильно. В первом туре очередного чемпионата страны «Спартак» дома с трудом одолел невысоко котирующееся махачкалинское «Динамо», во втором, тоже на своем поле, потерпел разгромное, 0:3, поражение от только что вышедшей в высший дивизион «Балтики».

Нетрудно догадаться, и чем привлек внимание спартаковского менеджмента именно Жедсон. В чемпионате Турции, турнире достаточно конкурентном, в котором часто оказываются известные игроки из ведущих первенств, португалец быстро превратился в заметную фигуру и даже получал индивидуальные призы. Все дело в его богатом функционале.

На самом деле ампула Жедсона непросто определить однозначно.

Он одинаково хорошо чувствует себя в роли связующего элемента между обороной и атакой, плеймейкера, располагающегося под линией нападения, и вингера, предпочитая играть чуть левее центра, там, где сейчас в «Спартаке» располагается немножко сдавший по сравнению с предыдущим сезоном Эсекьель Барко. Конечно, Жедсон больше ориентирован на нападение — например, прорывы на скорости в свободные зоны, открываясь под передачи из глубины (в минувшем чемпионате Турции, в котором «Бешикташ» финишировал четвертым, он забил семь мячей), но и в защите обычно отрабатывает крайне дисциплинированно. В сегодняшнем составе «Спартака», видимо, нет игрока, обладающего настолько большим набором разных качеств. А он, в свою очередь, облегчает задачу тренеру Деяну Станковичу, которому предстоит найти португальцу место в спартаковских схемах. Вариантов его встраивания в них масса, и все представляются перспективными. Хотя такое ощущение было и в случае с прежним рекордсменом Ливаем Гарсией.

Алексей Доспехов