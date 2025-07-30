Три человека погибли в ДТП с мотоциклом на Кубани

В Абинском районе Краснодарского края в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла погибли три человека, еще трое были госпитализированы. Авария произошла вечером 29 июля на автодороге Краснодар — Верхнебаканский, сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По предварительным данным, около 22:30 водитель автомобиля ВАЗ-2107, 2003 года рождения, при выполнении поворота налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha. В результате столкновения на месте погиб мотоциклист 1990 года рождения. Позднее в больнице скончались его пассажирка, 34-летняя женщина, и 18-летняя пассажирка легкового автомобиля. Водитель ВАЗ и еще двое его пассажиров были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП организована проверка.

Вячеслав Рыжков