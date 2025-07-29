Общедоступные зоны Wi-Fi в Тамбове
В правительстве Тамбовской области в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» с просьбой прокомментировать ситуацию с отключениями мобильного интернета в регионе предоставили перечень общедостуных зон Wi-Fi в Тамбове, Котовске и Рассказово. Региональные власти ведут публичный реестр хот-спотов и актуализируют список по мере появления новых Wi-Fi-зон.
Тамбов
- Студенецкая набережная, 28Б (АЗС);
- Державинская, 10А (ТБС);
- Советская, 190 («Магнит»);
- Гоголя, 37 (аквацентр «Ямайка»);
- Агапкина, 11 (ногтевая студия «Сандал»);
- Карла Маркса, 234 (ГБК №3);
- Советская, 194 (Поликлиника №1);
- Интернациональная, 17 (Библиотека имени Пушкина);
- Интернациональная, 15 (Драмтеатр);
- Магистральная, 10 (аптека «Надежда фарм»);
- Маяковского, 1 (ТГТУ имени Державина);
- Советская, 119 («Спортмастер»);
- Максима Горького, 16 (ТОГКУ Центр социальной поддержки);
- Московская, 23В («Наш доктор»);
- Карла Маркса, 146 (Комитет по управлению имуществом);
- Советская, 81А, (подвал Е-3);
- Энгельса, 5 (Медицинский центр имени Хабаровой);
- Максима Горького, 20 (МФЦ);
- Интернациональная, 16А (ВТБ);
- Никифоровская, 22А (АЗС);
- Интернациональная, 50 (салон парикмахерская «А-мега»);
- Державинская, 16А (Ассоциация развития туризма Тамбовской области);
- Моршанское шоссе, 22 (Поликлиника №5);
- Московская, 3Б;
- Мичуринская, 2А (офис Lanta);
- Рылеева, 60А (бассейн «Ямайка»);
- Советская, 70 («Автоэкспертиза»);
- Северо-Западная, 5 (станция зарядки электромобилей);
- Свободная, 14 (косметология);
- бульвар Энтузиастов, 1Н («Атриум»);
- Мичуринская, 191В («Сытный базар»);
- Советская, 20 («Профиндент»);
- Энтузиастов, 1А («Голден страйк»);
- Интернациональная, 16 («Мегаклиника»);
- Советская, 178 («Магнит»);
- Рылеева, 52А (ТГТУ имени Державина);
- Советская, 81А (кафе «Вилка тарелка»);
- Державинская, 10А («Галерея»);
- Моршанское шоссе, 48Б (АЗС);
- Интернациональная, 50 (Primavera);
- Коммунальная, 34 («Гурман»);
- Чичерина, 44А («Планета здоровья»);
- Никифоровская, 1В («Автоцентр дока»);
- Рассказовское шоссе, 1 (Микрохирургия глаза имени Федорова);
- Маршала Малиновского, 5 («Ковчег»);
- Бориса Васильева, 1А (Инфекционное отделение №1);
- Студенецкая набережная, 20А (ТЦ «Акварель»);
- Урожайная, 1В (автоцентр «Западный»);
- Лунная, 11 (гостиница «Сосновый бор»);
- Астраханская, 2А («Молодежный театр»);
- Рассказовское шоссе, 8 (кафе «Перун»);
- Юрия Гагарина, 19А (Медцентр «Надежда»);
- Рылеева, 91 (кофейня Gussi);
- Носовская, 27 (Стоматология «Продент»);
- Кронштадтская, 4А («Алтайская здравница»);
- Агапкина, 23 (кофейня «Стаканчики»);
- Максима Горького, 17 (парихмакерская Respect);
- Сергеева-Ценского, 12 (спортзал «Энергия»);
- Сергеева-Ценского, 36 (фитнес-клуб «Адреналин-Юг»);
- Советская, 84 (магазин мебели «Мария»);
- Мичуринская, 211В (Кофейня «Формула Кофе»);
- Пионерская, 5В (салон красоты Alama);
- Киквидзе, 85 (автосалон Lada);
- Киквидзе, 85В (автосалон Hyundai);
- Интернациональная, 86А (МТС);
- Карла Маркса, 175б (ООО «Фитнес»);
- Советская, 99 («Дом ужасов»);
- Энгельса, 5 («Авалон»);
- Московская, 1а («Вета»);
- Московская,14 («Медторгсервис»);
- Рабочая,19 (кафе «Иберия»);
- Советская, 107г, (ТЦ «Студенец»);
- Чичерина, 15 («Авалон»);
- Мичуринская, 205А («Автосуши»);
- Мичуринская, 205а (кафе «Пицца&Паста»);
- Киквидзе, 85а («Глобус»);
- Мичуринская, 213б («Точка зрения»);
- Кавалерийская, 20 (пассажирское АТП);
- Бастионная, 29 (автосалон Suzuki);
- Малиновского, 101 (парк-отель «Амакс»);
- Коммунальная, 16 (кафе «Огонь»);
- Набережная, 3/1 (пляж «Эльдорадо»);
- Максима Горького, 17/129 (гостиница «Галерея»);
- Мичуринская, 48,
- Коммунальная, 20/5 (ресторан «Хинкальная»);
- Карла Маркса, 146 («Гренка»);
- Коммунальная, 18;
- Чичерина, 50 (парикмахерская «Ваш стиль»);
- Мичуринская, 211 (ООО «Эпл»);
- Площадь Музыки (на север);
- Советская, 81А («Наши суши»);
- Чичканова, 59 («Хочу шашлык»);
- Советская, 134 (ЛДС «Кристалл»).
Котовск
- Октябрьская, дом 13 (Дворец культуры);
- Набережная, дом 23 (магазин «Светофор»);
- Свободы 2Г, (бассейн);
- Свободы 2Б, кафе («Посейдон»);
- Центральный парк.
Рассказово
- Советская улица, остановка «Дубняк»;
- Советская улица, 12, остановка;
- Советская улица, 13, остановка «ЗАГС».