Общедоступные зоны Wi-Fi в Тамбове

В правительстве Тамбовской области в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» с просьбой прокомментировать ситуацию с отключениями мобильного интернета в регионе предоставили перечень общедостуных зон Wi-Fi в Тамбове, Котовске и Рассказово. Региональные власти ведут публичный реестр хот-спотов и актуализируют список по мере появления новых Wi-Fi-зон.



Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тамбов

Студенецкая набережная, 28Б (АЗС);

Державинская, 10А (ТБС);

Советская, 190 («Магнит»);

Гоголя, 37 (аквацентр «Ямайка»);

Агапкина, 11 (ногтевая студия «Сандал»);

Карла Маркса, 234 (ГБК №3);

Советская, 194 (Поликлиника №1);

Интернациональная, 17 (Библиотека имени Пушкина);

Интернациональная, 15 (Драмтеатр);

Магистральная, 10 (аптека «Надежда фарм»);

Маяковского, 1 (ТГТУ имени Державина);

Советская, 119 («Спортмастер»);

Максима Горького, 16 (ТОГКУ Центр социальной поддержки);

Московская, 23В («Наш доктор»);

Карла Маркса, 146 (Комитет по управлению имуществом);

Советская, 81А, (подвал Е-3);

Энгельса, 5 (Медицинский центр имени Хабаровой);

Максима Горького, 20 (МФЦ);

Интернациональная, 16А (ВТБ);

Никифоровская, 22А (АЗС);

Интернациональная, 50 (салон парикмахерская «А-мега»);

Державинская, 16А (Ассоциация развития туризма Тамбовской области);

Моршанское шоссе, 22 (Поликлиника №5);

Московская, 3Б;

Мичуринская, 2А (офис Lanta);

Рылеева, 60А (бассейн «Ямайка»);

Советская, 70 («Автоэкспертиза»);

Северо-Западная, 5 (станция зарядки электромобилей);

Свободная, 14 (косметология);

бульвар Энтузиастов, 1Н («Атриум»);

Мичуринская, 191В («Сытный базар»);

Советская, 20 («Профиндент»);

Энтузиастов, 1А («Голден страйк»);

Интернациональная, 16 («Мегаклиника»);

Советская, 178 («Магнит»);

Рылеева, 52А (ТГТУ имени Державина);

Советская, 81А (кафе «Вилка тарелка»);

Державинская, 10А («Галерея»);

Моршанское шоссе, 48Б (АЗС);

Интернациональная, 50 (Primavera);

Коммунальная, 34 («Гурман»);

Чичерина, 44А («Планета здоровья»);

Никифоровская, 1В («Автоцентр дока»);

Рассказовское шоссе, 1 (Микрохирургия глаза имени Федорова);

Маршала Малиновского, 5 («Ковчег»);

Бориса Васильева, 1А (Инфекционное отделение №1);

Студенецкая набережная, 20А (ТЦ «Акварель»);

Урожайная, 1В (автоцентр «Западный»);

Лунная, 11 (гостиница «Сосновый бор»);

Астраханская, 2А («Молодежный театр»);

Рассказовское шоссе, 8 (кафе «Перун»);

Юрия Гагарина, 19А (Медцентр «Надежда»);

Рылеева, 91 (кофейня Gussi);

Носовская, 27 (Стоматология «Продент»);

Кронштадтская, 4А («Алтайская здравница»);

Агапкина, 23 (кофейня «Стаканчики»);

Максима Горького, 17 (парихмакерская Respect);

Сергеева-Ценского, 12 (спортзал «Энергия»);

Сергеева-Ценского, 36 (фитнес-клуб «Адреналин-Юг»);

Советская, 84 (магазин мебели «Мария»);

Мичуринская, 211В (Кофейня «Формула Кофе»);

Пионерская, 5В (салон красоты Alama);

Киквидзе, 85 (автосалон Lada);

Киквидзе, 85В (автосалон Hyundai);

Интернациональная, 86А (МТС);

Карла Маркса, 175б (ООО «Фитнес»);

Советская, 99 («Дом ужасов»);

Энгельса, 5 («Авалон»);

Московская, 1а («Вета»);

Московская,14 («Медторгсервис»);

Рабочая,19 (кафе «Иберия»);

Советская, 107г, (ТЦ «Студенец»);

Чичерина, 15 («Авалон»);

Мичуринская, 205А («Автосуши»);

Мичуринская, 205а (кафе «Пицца&Паста»);

Киквидзе, 85а («Глобус»);

Мичуринская, 213б («Точка зрения»);

Кавалерийская, 20 (пассажирское АТП);

Бастионная, 29 (автосалон Suzuki);

Малиновского, 101 (парк-отель «Амакс»);

Коммунальная, 16 (кафе «Огонь»);

Набережная, 3/1 (пляж «Эльдорадо»);

Максима Горького, 17/129 (гостиница «Галерея»);

Мичуринская, 48,

Коммунальная, 20/5 (ресторан «Хинкальная»);

Карла Маркса, 146 («Гренка»);

Коммунальная, 18;

Чичерина, 50 (парикмахерская «Ваш стиль»);

Мичуринская, 211 (ООО «Эпл»);

Площадь Музыки (на север);

Советская, 81А («Наши суши»);

Чичканова, 59 («Хочу шашлык»);

Советская, 134 (ЛДС «Кристалл»).

Котовск

Октябрьская, дом 13 (Дворец культуры);

Набережная, дом 23 (магазин «Светофор»);

Свободы 2Г, (бассейн);

Свободы 2Б, кафе («Посейдон»);

Центральный парк.

Рассказово