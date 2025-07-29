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Общедоступные зоны Wi-Fi в Тамбове

В правительстве Тамбовской области в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» с просьбой прокомментировать ситуацию с отключениями мобильного интернета в регионе предоставили перечень общедостуных зон Wi-Fi в Тамбове, Котовске и Рассказово. Региональные власти ведут публичный реестр хот-спотов и актуализируют список по мере появления новых Wi-Fi-зон.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тамбов

  • Студенецкая набережная, 28Б (АЗС);
  • Державинская, 10А (ТБС);
  • Советская, 190 («Магнит»);
  • Гоголя, 37 (аквацентр «Ямайка»);
  • Агапкина, 11 (ногтевая студия «Сандал»);
  • Карла Маркса, 234 (ГБК №3);
  • Советская, 194 (Поликлиника №1);
  • Интернациональная, 17 (Библиотека имени Пушкина);
  • Интернациональная, 15 (Драмтеатр);
  • Магистральная, 10 (аптека «Надежда фарм»);
  • Маяковского, 1 (ТГТУ имени Державина);
  • Советская, 119 («Спортмастер»);
  • Максима Горького, 16 (ТОГКУ Центр социальной поддержки);
  • Московская, 23В («Наш доктор»);
  • Карла Маркса, 146 (Комитет по управлению имуществом);
  • Советская, 81А, (подвал Е-3);
  • Энгельса, 5 (Медицинский центр имени Хабаровой);
  • Максима Горького, 20 (МФЦ);
  • Интернациональная, 16А (ВТБ);
  • Никифоровская, 22А (АЗС);
  • Интернациональная, 50 (салон парикмахерская «А-мега»);
  • Державинская, 16А (Ассоциация развития туризма Тамбовской области);
  • Моршанское шоссе, 22 (Поликлиника №5);
  • Московская, 3Б;
  • Мичуринская, 2А (офис Lanta);
  • Рылеева, 60А (бассейн «Ямайка»);
  • Советская, 70 («Автоэкспертиза»);
  • Северо-Западная, 5 (станция зарядки электромобилей);
  • Свободная, 14 (косметология);
  • бульвар Энтузиастов, 1Н («Атриум»);
  • Мичуринская, 191В («Сытный базар»);
  • Советская, 20 («Профиндент»);
  • Энтузиастов, 1А («Голден страйк»);
  • Интернациональная, 16 («Мегаклиника»);
  • Советская, 178 («Магнит»);
  • Рылеева, 52А (ТГТУ имени Державина);
  • Советская, 81А (кафе «Вилка тарелка»);
  • Державинская, 10А («Галерея»);
  • Моршанское шоссе, 48Б (АЗС);
  • Интернациональная, 50 (Primavera);
  • Коммунальная, 34 («Гурман»);
  • Чичерина, 44А («Планета здоровья»);
  • Никифоровская, 1В («Автоцентр дока»);
  • Рассказовское шоссе, 1 (Микрохирургия глаза имени Федорова);
  • Маршала Малиновского, 5 («Ковчег»);
  • Бориса Васильева, 1А (Инфекционное отделение №1);
  • Студенецкая набережная, 20А (ТЦ «Акварель»);
  • Урожайная, 1В (автоцентр «Западный»);
  • Лунная, 11 (гостиница «Сосновый бор»);
  • Астраханская, 2А («Молодежный театр»);
  • Рассказовское шоссе, 8 (кафе «Перун»);
  • Юрия Гагарина, 19А (Медцентр «Надежда»);
  • Рылеева, 91 (кофейня Gussi);
  • Носовская, 27 (Стоматология «Продент»);
  • Кронштадтская, 4А («Алтайская здравница»);
  • Агапкина, 23 (кофейня «Стаканчики»);
  • Максима Горького, 17 (парихмакерская Respect);
  • Сергеева-Ценского, 12 (спортзал «Энергия»);
  • Сергеева-Ценского, 36 (фитнес-клуб «Адреналин-Юг»);
  • Советская, 84 (магазин мебели «Мария»);
  • Мичуринская, 211В (Кофейня «Формула Кофе»);
  • Пионерская, 5В (салон красоты Alama);
  • Киквидзе, 85 (автосалон Lada);
  • Киквидзе, 85В (автосалон Hyundai);
  • Интернациональная, 86А (МТС);
  • Карла Маркса, 175б (ООО «Фитнес»);
  • Советская, 99 («Дом ужасов»);
  • Энгельса, 5 («Авалон»);
  • Московская, 1а («Вета»);
  • Московская,14 («Медторгсервис»);
  • Рабочая,19 (кафе «Иберия»);
  • Советская, 107г, (ТЦ «Студенец»);
  • Чичерина, 15 («Авалон»);
  • Мичуринская, 205А («Автосуши»);
  • Мичуринская, 205а (кафе «Пицца&Паста»);
  • Киквидзе, 85а («Глобус»);
  • Мичуринская, 213б («Точка зрения»);
  • Кавалерийская, 20 (пассажирское АТП);
  • Бастионная, 29 (автосалон Suzuki);
  • Малиновского, 101 (парк-отель «Амакс»);
  • Коммунальная, 16 (кафе «Огонь»);
  • Набережная, 3/1 (пляж «Эльдорадо»);
  • Максима Горького, 17/129 (гостиница «Галерея»);
  • Мичуринская, 48,
  • Коммунальная, 20/5 (ресторан «Хинкальная»);
  • Карла Маркса, 146 («Гренка»);
  • Коммунальная, 18;
  • Чичерина, 50 (парикмахерская «Ваш стиль»);
  • Мичуринская, 211 (ООО «Эпл»);
  • Площадь Музыки (на север);
  • Советская, 81А («Наши суши»);
  • Чичканова, 59 («Хочу шашлык»);
  • Советская, 134 (ЛДС «Кристалл»).

Котовск

  • Октябрьская, дом 13 (Дворец культуры);
  • Набережная, дом 23 (магазин «Светофор»);
  • Свободы 2Г, (бассейн);
  • Свободы 2Б, кафе («Посейдон»);
  • Центральный парк.

Рассказово

  • Советская улица, остановка «Дубняк»;
  • Советская улица, 12, остановка;
  • Советская улица, 13, остановка «ЗАГС».