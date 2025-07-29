На Кубани объем ввода в эксплуатацию многоквартирного жилья вырос на 31%

В Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года объем ввода в эксплуатацию многоквартирного жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31% и достиг почти 1,2 млн кв. м. Об этом первый заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Вадим Траскунов сообщил на круглом столе «Тренды рынка недвижимости — 2025». Мероприятие организовал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нил Ракша Фото: Нил Ракша

По данным спикера, за шесть месяцев 2025 года в регионе ввели в эксплуатацию около 3,3 млн кв. м жилья, включая 2,1 млн кв. м индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Вадим Траскунов отметил, что рынок жилищного строительства в Краснодарском крае характеризуется высокой конкуренцией. По состоянию на 1 июля 2025 года в регионе 147 застройщиков реализуют 257 проектов, в рамках которых в сроки, установленные разрешениями на строительство, планируется ввести 121 тыс. квартир общей площадью 5,5 млн кв. м.

По словам эксперта, несмотря на масштабы строительной активности, в ряде крупных городов и муниципальных образований Краснодарского края, имеется недостаточный объем технологических мощностей и инженерной инфраструктуры.

Для решения задач по развитию жилищного строительства и строительной отрасли в крае реализуются федеральные проекты «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье» и государственные программы «Развитие общественной инфраструктуры», «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» и др.

Маргарита Синкевич