В августе в Черноземье ожидается высокий риск природных пожаров
В Белгородской, Воронежской, южной, центральной и восточной частях Курской, на юге и в центре Орловской, а также на юге Тамбовской области в августе прогнозируется высокий риск природных пожаров. Это связано с теплой и сухой погодой, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В стране в целом опасность угрожает 41 региону.
«Высокие риски не означают, что чрезвычайные ситуации обязательно наступят. Обстановка зависит от того, как граждане соблюдают правила пожарной безопасности в лесах и рядом с ними»,— отмечают в «Авиалесоохране».
По данным на 29 июля, особый противопожарный режим установлен в 58 регионах России, в том числе в Белгородской, Воронежской и восьми муниципалитетах Липецкой области.
С начала года в макрорегионе произошло десять природных пожаров: по одному в Белгородской и Липецкой областях, восемь — в Воронежской.
О причинах серьезных лесных пожаров в макрорегионе прошлой осенью — в публикации «Ъ-Черноземье».