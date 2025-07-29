В августе в Черноземье ожидается высокий риск природных пожаров

В Белгородской, Воронежской, южной, центральной и восточной частях Курской, на юге и в центре Орловской, а также на юге Тамбовской области в августе прогнозируется высокий риск природных пожаров. Это связано с теплой и сухой погодой, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза).

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В стране в целом опасность угрожает 41 региону.

«Высокие риски не означают, что чрезвычайные ситуации обязательно наступят. Обстановка зависит от того, как граждане соблюдают правила пожарной безопасности в лесах и рядом с ними»,— отмечают в «Авиалесоохране».

По данным на 29 июля, особый противопожарный режим установлен в 58 регионах России, в том числе в Белгородской, Воронежской и восьми муниципалитетах Липецкой области.

С начала года в макрорегионе произошло десять природных пожаров: по одному в Белгородской и Липецкой областях, восемь — в Воронежской.

О причинах серьезных лесных пожаров в макрорегионе прошлой осенью — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь