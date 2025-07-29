Паделам узнаете их

В ГК «Панорама», владеющей кинотеатром в ТЦ «Колизей-Синема», рассматривают возможность перепрофилировать помещения в двух разных направлениях. Одним из вариантов является возобновление показов фильмов: «Панорама» может открыть в мультиплексе камерный кинозал для тематических проектов. Также, по данным «Ъ-Прикамье», актив могут продать «Уральскому заводу противогололедных материалов», где предприятие запустит падел-центр. В «Панораме» и УЗПМ возможность сделки, а также другой вариант использования кинотеатра не комментируют. По мнению эксперта, перепрофилировать бывшее помещение «Синема Парка» будет затратно. Создание камерного кинозала эксперт в управлении коммерческой недвижимостью называет имиджевым проектом, тогда как идея запуска падел-центра на месте мультиплекса является «жизнеспособной».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ГК «Панорама» (собственник бывшего кинотеатра в ТЦ «Колизей-Синема») рассматривает новые варианты использования помещений мультиплекса «Синема Парка». С момента закрытия кинотеатра федеральной сети в начале 2023 года площади в 6,58 тыс. кв. м пустовали. По сведениям «Ъ-Прикамье», в группе «Панорама» рассматривают возможность возобновить показы фильмов в бывшем «Синема Парке». Там может быть открыт камерный кинозал для тематических показов различных фильмов. Например, зал фильмов СССР или зал французского кино.

Еще один вариант — продажа помещений кинотеатра на четвертом и пятом этажах «Колизея-Синема». Покупателем этого актива информированный источник называет «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ). На месте мультиплекса завод может открыть падел-центр (падел — командный вид спорта, сочетающий в себе правила тенниса и сквоша).

Бывший депутат краевого заксобрания Александр Флегинский, контролирующий группу «Панорама», говорить о вариантах использования кинотеатра не стал. Бизнесмен заметил, что сможет рассказать об этих вариантах, «когда они будут». В УЗПМ возможность приобретения помещений мультиплекса не прокомментировали.

Кинотеатр в «Колизее-Синема» до закрытия в начале 2023 года арендовала федеральная сеть «Синема Парк». Еще в 2016 году «Синема Парк» приобрела у Александра Флегинского компанию Very Velly, управлявшую многозальными кинокомплексами в кинотеатре «Кристалл» и ТРК «Колизей Cinema». В сделку вошел операционный бизнес вместе с проданным брендом, однако кинотеатры остались в собственности предпринимателя. После закрытия в 2023 году («Синема Парк» и ГК «Панорама» не сошлись во мнениях об арендной плате) помещение мультиплекса выставили на продажу. Сейчас, согласно объявлению на «Авито», объект стоит 526,8 млн руб.

Весной этого года в «Панораме» уже сообщали, что ищут арендатора для помещений бывшего кинотеатра. В приоритете было создание спортклуба или других игровых пространств, например для падел-тенниса, либо нового развлекательного центра. Ранее в Перми уже были анонсированы проекты строительства спортинфраструктуры, в частности для падела. Так, «Компания Грейт», управляющая «Спорт­холлом», собирается построить в Камской долине теннисный парк с пространством для падела. Площадку для этого вида спорта возведет в городе и «Кортекс», девелопер МФК «Москва». Комплекс ракеточных видов спорта, включающий место для игры в падел, планирует ООО «Спортивная инфраструктура» в микрорайоне Садовый.

УЗПМ, который может рассматривать покупку бывшего мультиплекса, разрабатывает и производит противогололедные материалы под маркой «Бионорд», предназначенные для борьбы с наледью на автомобильных дорогах, тротуарах и взлетно-посадочных полосах. Группа выпускает также морозостойкие добавки в бетон, шампуни для мытья проезжей части, антипылевые составы, средства для обработки пищевых холодильных камер. Производственная площадка завода находится в Краснокамске.

Согласно общим трендам, за счет внешних факторов киноиндустрия в последние годы «увядает», говорит директор управляющей компании «Столица» Константин Копытов. Анализируя планы использования бывшего «Синема Парка», надо учитывать и то, что это большое помещение проектировалось и строилось специально для кинотеатра. Сейчас подобные объекты уже не востребованы, и реконструировать их под другое назначение будет сложно и финансово затратно, считает собеседник. «У „Панорамы“ есть опыт создания камерных проектов, например частная филармония „Триумф“. Но это, скорее, имиджевый проект. В бывшем „Синема Парке“ могут быть организованы камерные кинопоказы, но только в одном зале. Это огромный многозальный мультиплекс, лет 15 назад объект был одним из самых крупных в городе, а сейчас ему пришло время трансформироваться»,— размышляет директор УК «Столица».

Идея запуска падел-центра на площадях кинотеатра эксперту кажется «жизнеспособной» за счет своей «новизны и нестандартности». Однако перед стартом проекта нужно оценить технический потенциал помещений. Кроме того, в случае смены собственника кинотеатра эти площади могут быть проданы с «хорошим» дисконтом от начальной цены, потому что объекту потребуются крупные вложения — на демонтаж, реконструкцию, получение необходимой документации и прочего, перечисляет господин Копытов.

Евгения Ахмедова