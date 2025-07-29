Окончательная радиоточка

ПАО «Ростелеком» может отключить в Перми услугу проводного радио как нерентабельную. Как выяснил «Ъ-Прикамье», это может произойти до конца текущего года. В «Ростелекоме» информацию об отключении радио­точек не подтвердили, отметив, что услуга для пользователей продолжает действовать. В районах Прикамья от проводного радио связисты отказались еще несколько лет назад, как и в ряде других регионов России. Эксперты считают, что проводное вещание — пережиток прошлого. Однако в ближайшее время полного отключения радио­точек, скорее всего, не произойдет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», ПАО «Ростелеком» в Перми начало подготовку к отключению услуги проводного радио. В редакцию «Ъ-Прикамье» обратились несколько горожан, сообщивших о прекращении работы радиоточки. При обращении в государственную телекоммуникационную компанию им якобы было сказано, что вскоре пользователям поступит письмо о расторжении договора в связи с прекращением предоставления услуги в краевом центре.

По данным «Ъ-Прикамье», в Перми у компании всего 2 тыс. абонентов, которые подключены к услуге проводного радио, то есть менее 1% жителей региона.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что «Ростелеком» рано или поздно систему отключит. Причина — нерентабельность услуги. «Либо повышать стоимость, что неминуемо вызовет возмущение абонентов и отказ от услуги, либо закрыть услугу. Таков выбор»,— говорит собеседник. В районах Прикамья от проводного радио связисты отказались еще несколько лет назад.

Доступное радио для горожан гарантируется указом президента о цифровизации. В федеральный мультиплекс, который пришел на замену аналоговому ТВ-вещанию, включены три бесплатные радиостанции.

В «Ростелекоме» информацию об отключении радио­точек не подтвердили, отметив, что услуга для пользователей продолжает действовать. По данным официального сайта, «Ростелеком» является крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений. Работает в сфере связи на базе проводных технологий. На сайте указано, что стоимость проводного радиовещания в Перми составляет 240 руб. в месяц. Этот тариф установлен для физических лиц.

Отметим, в конце 2024 года уведомление «Ростелекома» о прекращении действия услуги проводного радио­вещания получили жители Тюмени. При этом о полном прекращении проводного радиовещания в Тюменской области речи не шло. В пресс-службе «Ростелекома» тогда пояснили, что радиоточки отключают только в тех домах, где исчезает техническая возможность передавать сигнал. В компании отметили также, что услуги проводного радиовещания государством не субсидируются, а заводы по изготовлению необходимого для ремонта оборудования перепрофилированы на другие производства. Поэтому обеспечивать работу проводного радио невыгодно и технически сложно. В связи с этим некоторые регионы страны полностью отказались от услуги, в частности Татарстан. «Ростелеком» уже отключил проводное радиовещание в Пензе, республике Марий Эл и Карелии.

Согласно исследованию Mediascope, число слушателей десяти крупнейших радиостанций России в конце 2024 года составило около 32,6 млн человек. Это немного меньше показателей предыдущего года (34 млн чел.). При этом проводное вещание занимает последнюю позицию в способах прослушивания радио.

По словам начальника службы радиовещания пермского филиала ВГТРК Юрия Филимонова, проводное радиовещание — пережиток прошлого. Тем не менее, его главным преимуществом остается то, что оно является единственным источником оповещения населения о всевозможных угрозах в случае нестабильной работы интернета и спутникового телевидения.

Президент Пермской ассоциации радио и телевидения Ирина Широбокова говорит, что проводными радиоприемниками пользуются преимущественно люди пожилого возраста. При этом сегодня существует широкий спектр аналогов, которые не требуют дополнительной оплаты за пользование, например, транзисторы и эфирное вещание. При этом такие форматы открывают гораздо больше возможностей как для пользователей, так и для рекламодателей. «Вероятно, „Ростелеком“ оценил предоставление бизнес-услуги и ее окупаемость, которая, скорее всего, весьма низкая, учитывая малый процент пользователей. Думаю, что никто особо не заметит исчезновение проводного радиовещания»,— резюмировала эксперт.

Анастасия Леонтьева