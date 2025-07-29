Губернатор Пермского края представил избиркому кандидатов в Совет Федерации

Как стало известно «Ъ-Прикамье», действующий губернатор Прикамья Дмитрий Махонин направил в избирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона. В поддержку выдвижения Дмитрий Махонин сдал предельные 50 подписей муниципальных депутатов из всех 43 муниципальных образований региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Климов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Леонид Политов Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Вячеслав Григорьев Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Следующая фотография 1 / 3 Андрей Климов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Леонид Политов Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Вячеслав Григорьев Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Также глава региона представил в избирком претендентов в члены Совета Федерации. В числе кандидатов в сенаторы действующий представитель края Андрей Климов, а также заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев и первый замглавы администрации губернатора Пермского края Леонид Политов.

На выборах в 2020 году Дмитрий Махонин предложил действующего сенатора от региона Андрея Климова, а также тогдашнего советника губернатора Пермского края по промышленности, гендиректора ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) Алексея Андреева и ныне покойную ректора Пермского медицинского университета Ирину Корюкину.

По данным «Ъ-Прикамье», наиболее предпочтительные шансы стать сенатором у господина Климова. Ранее источники РБК прочили сенатору уход из Совета Федерации.

Андрей Климов стал сенатором от Пермского края в 2012 году по представлению тогдашнего главы региона Виктора Басаргина. Сменивший господина Басаргина в 2017 году Максим Решетников продлил полномочия господина Климова. В Совете Федерации Андрей Климов является одним из публичных сенаторов, занимает должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.