Два человека пострадали при обвале грунта в санатории Кисловодска

В Кисловодске двое туристов пострадали из-за обвала скально-грунтовой породы. По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, инцидент произошел на территории санатория «Москва».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

«Произошел обвал скально-грунтовой породы на площади приблизительно 60 кв. м. Расстояние до ближайшего здания (процедурный корпус) составляет около 20 м»,— сообщили в МЧС (цитата по ТАСС). Минздрав региона рассказал агентству, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. На месте работают 11 спасателей и пять единиц техники.

СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). На место происшествия выехала следственная группа, сообщили в пресс-службе.