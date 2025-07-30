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Коммерсантъ FM
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Зовет в дорогу

Косметика в тревел-форматах

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о косметических средствах для путешествий, которые легко можно взять в ручную кладь.

Фото: East News

Фото: East News

Перед летними поездками нужно не просто обновить косметичку актуальным средствами, но и продумать нюансы, что именно вам на самом деле на отдыхе пригодится. Важно не переусердствовать не только с тем, что именно вы взяли (лишний вес багажа в поездках ни к чему), но и правильно подобрать форматы флаконов. Планируете ли вы двухнедельный отдых на даче или далекое путешествие, все лучше брать в удобных мини-размерах: от туши для ресниц до солнцезащитного крема или любимого аромата.

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Сomfort zone, лимитированные тревел-наборы в виде косметичек-кармашков. В составе: мини-версии популярных средств марки из разных линий.

Сomfort zone, лимитированные тревел-наборы в виде косметичек-кармашков. В составе: мини-версии популярных средств марки из разных линий.

Фото: Сomfort zone

Payot, увлажняющий стик для глаз Adaptogen Moisturising Eye Stick Source: увлажняет кожу, дает противоотечный охлаждающий эффект. В составе: гриб рейши, галуроновая кислота, цветочная вода василька.

Payot, увлажняющий стик для глаз Adaptogen Moisturising Eye Stick Source: увлажняет кожу, дает противоотечный охлаждающий эффект. В составе: гриб рейши, галуроновая кислота, цветочная вода василька.

Фото: Payot

Romanovamakeup, косметичка для путешествий. В наборе: тушь для ресниц, водостойкий карандаш для глаз, контур-карандаш для губ, кремовый хайлайтер, мицеллярная вода, точилка.

Romanovamakeup, косметичка для путешествий. В наборе: тушь для ресниц, водостойкий карандаш для глаз, контур-карандаш для губ, кремовый хайлайтер, мицеллярная вода, точилка.

Фото: Romanovamakeup

Emma Hardie, косметический набор для путешествий Travel Collection: бальзам для очищения кожи, салфетка двойного действия, увлажняющий крем с витамином С и детокс-маска из австралийской розовой глины.

Emma Hardie, косметический набор для путешествий Travel Collection: бальзам для очищения кожи, салфетка двойного действия, увлажняющий крем с витамином С и детокс-маска из австралийской розовой глины.

Фото: Emma Hardie

David Mallett, тревел набор средств для волос и тела Travel Kit Trio: шампунь, кондиционер, лосьон для тела.

David Mallett, тревел набор средств для волос и тела Travel Kit Trio: шампунь, кондиционер, лосьон для тела.

Фото: David Mallett

Make Sense, парфмированый мусс для душа (Sense of Freshness, Sense of Warmness или Sense of Security) во флаконе 95 мл.

Make Sense, парфмированый мусс для душа (Sense of Freshness, Sense of Warmness или Sense of Security) во флаконе 95 мл.

Фото: Make Sense

La Roche-Posay, восстанавливающий бальзам для кожи лица и тела CICAPLAST B5+ SPF50, 40 мл.

La Roche-Posay, восстанавливающий бальзам для кожи лица и тела CICAPLAST B5+ SPF50, 40 мл.

Фото: La Roche-Posay

Splat, дорожные наборы для путешествий Time To Travel: компактная зубная щетка, миниатюрная версия зубной пасты в 25 мл.

Splat, дорожные наборы для путешествий Time To Travel: компактная зубная щетка, миниатюрная версия зубной пасты в 25 мл.

Фото: Splat

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Сomfort zone, лимитированные тревел-наборы в виде косметичек-кармашков. В составе: мини-версии популярных средств марки из разных линий.

Фото: Сomfort zone

Payot, увлажняющий стик для глаз Adaptogen Moisturising Eye Stick Source: увлажняет кожу, дает противоотечный охлаждающий эффект. В составе: гриб рейши, галуроновая кислота, цветочная вода василька.

Фото: Payot

Romanovamakeup, косметичка для путешествий. В наборе: тушь для ресниц, водостойкий карандаш для глаз, контур-карандаш для губ, кремовый хайлайтер, мицеллярная вода, точилка.

Фото: Romanovamakeup

Emma Hardie, косметический набор для путешествий Travel Collection: бальзам для очищения кожи, салфетка двойного действия, увлажняющий крем с витамином С и детокс-маска из австралийской розовой глины.

Фото: Emma Hardie

David Mallett, тревел набор средств для волос и тела Travel Kit Trio: шампунь, кондиционер, лосьон для тела.

Фото: David Mallett

Make Sense, парфмированый мусс для душа (Sense of Freshness, Sense of Warmness или Sense of Security) во флаконе 95 мл.

Фото: Make Sense

La Roche-Posay, восстанавливающий бальзам для кожи лица и тела CICAPLAST B5+ SPF50, 40 мл.

Фото: La Roche-Posay

Splat, дорожные наборы для путешествий Time To Travel: компактная зубная щетка, миниатюрная версия зубной пасты в 25 мл.

Фото: Splat

Ирина Кириенко

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