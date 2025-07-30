Зовет в дорогу
Косметика в тревел-форматах
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о косметических средствах для путешествий, которые легко можно взять в ручную кладь.
Фото: East News
Перед летними поездками нужно не просто обновить косметичку актуальным средствами, но и продумать нюансы, что именно вам на самом деле на отдыхе пригодится. Важно не переусердствовать не только с тем, что именно вы взяли (лишний вес багажа в поездках ни к чему), но и правильно подобрать форматы флаконов. Планируете ли вы двухнедельный отдых на даче или далекое путешествие, все лучше брать в удобных мини-размерах: от туши для ресниц до солнцезащитного крема или любимого аромата.
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