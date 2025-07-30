Зовет в дорогу

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о косметических средствах для путешествий, которые легко можно взять в ручную кладь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Перед летними поездками нужно не просто обновить косметичку актуальным средствами, но и продумать нюансы, что именно вам на самом деле на отдыхе пригодится. Важно не переусердствовать не только с тем, что именно вы взяли (лишний вес багажа в поездках ни к чему), но и правильно подобрать форматы флаконов. Планируете ли вы двухнедельный отдых на даче или далекое путешествие, все лучше брать в удобных мини-размерах: от туши для ресниц до солнцезащитного крема или любимого аромата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сomfort zone, лимитированные тревел-наборы в виде косметичек-кармашков. В составе: мини-версии популярных средств марки из разных линий. Фото: Сomfort zone Payot, увлажняющий стик для глаз Adaptogen Moisturising Eye Stick Source: увлажняет кожу, дает противоотечный охлаждающий эффект. В составе: гриб рейши, галуроновая кислота, цветочная вода василька. Фото: Payot Romanovamakeup, косметичка для путешествий. В наборе: тушь для ресниц, водостойкий карандаш для глаз, контур-карандаш для губ, кремовый хайлайтер, мицеллярная вода, точилка. Фото: Romanovamakeup Emma Hardie, косметический набор для путешествий Travel Collection: бальзам для очищения кожи, салфетка двойного действия, увлажняющий крем с витамином С и детокс-маска из австралийской розовой глины. Фото: Emma Hardie David Mallett, тревел набор средств для волос и тела Travel Kit Trio: шампунь, кондиционер, лосьон для тела. Фото: David Mallett Make Sense, парфмированый мусс для душа (Sense of Freshness, Sense of Warmness или Sense of Security) во флаконе 95 мл. Фото: Make Sense La Roche-Posay, восстанавливающий бальзам для кожи лица и тела CICAPLAST B5+ SPF50, 40 мл. Фото: La Roche-Posay Splat, дорожные наборы для путешествий Time To Travel: компактная зубная щетка, миниатюрная версия зубной пасты в 25 мл. Фото: Splat Следующая фотография 1 / 8 Сomfort zone, лимитированные тревел-наборы в виде косметичек-кармашков. В составе: мини-версии популярных средств марки из разных линий. Фото: Сomfort zone Payot, увлажняющий стик для глаз Adaptogen Moisturising Eye Stick Source: увлажняет кожу, дает противоотечный охлаждающий эффект. В составе: гриб рейши, галуроновая кислота, цветочная вода василька. Фото: Payot Romanovamakeup, косметичка для путешествий. В наборе: тушь для ресниц, водостойкий карандаш для глаз, контур-карандаш для губ, кремовый хайлайтер, мицеллярная вода, точилка. Фото: Romanovamakeup Emma Hardie, косметический набор для путешествий Travel Collection: бальзам для очищения кожи, салфетка двойного действия, увлажняющий крем с витамином С и детокс-маска из австралийской розовой глины. Фото: Emma Hardie David Mallett, тревел набор средств для волос и тела Travel Kit Trio: шампунь, кондиционер, лосьон для тела. Фото: David Mallett Make Sense, парфмированый мусс для душа (Sense of Freshness, Sense of Warmness или Sense of Security) во флаконе 95 мл. Фото: Make Sense La Roche-Posay, восстанавливающий бальзам для кожи лица и тела CICAPLAST B5+ SPF50, 40 мл. Фото: La Roche-Posay Splat, дорожные наборы для путешествий Time To Travel: компактная зубная щетка, миниатюрная версия зубной пасты в 25 мл. Фото: Splat

Ирина Кириенко