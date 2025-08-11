Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Субботний “Ъ” стал энциклопедией новой русской жизни»

Глава из книги об истории ИД «Коммерсантъ» — про 2008 год

К 35-летию издательского дома публикуем главы из книги об истории газеты и ИД. Книга была выпущена больше 15 лет назад и предназначалась исключительно для сотрудников. Но настала пора сделать ее общественным достоянием.

Глава про 2008 год исторически вращается вокруг «пятидневной войны» в Грузии. Со страниц «Власти» получил ускорение термин «тандемократия» и были разобраны языковые ошибки мотивировки суда по удовлетворенному иску Юрия Лужкова — как в сочинении двоечника. Вдобавок можно вспомнить (или узнать) о «туалетной акции» движения «Наши», звонких слоганах «Ъ» и особенностях конвертов для премирования отличившихся за каждый номер.

2008

Ценный кадр

По результатам последних выборов в Государственную думу в контингенте народных избранниц произошел решающий перелом: традиционных увесистых тетенек вытеснили с политической арены гимнастки. Стремительность их движений и перемещений по залу заседаний была такова, что многочисленные фотокорреспонденты, повинуясь природному и профессиональному инстинкту, стали охотиться только за ними.

16 января, на втором заседании, состоялся решающий бой. Когда Светлана Хоркина словом и жестом принялась что-то объяснять Алине Кабаевой, все фотографы обратились в сплошной щелчок.

Светлана Хоркина (слева) и Алина Кабаева на пленарном заседании Госдумы

Светлана Хоркина (слева) и Алина Кабаева на пленарном заседании Госдумы

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Светлана Хоркина (слева) и Алина Кабаева на пленарном заседании Госдумы

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Лучший кадр сделал, естественно, Василий Шапошников. Когда дым рассеялся, оказалось, что поймать рожки удалось только ему.

Члены комитета Государственной думы по культуре Мария Максакова (объявлена иностранным агентом) и Иосиф Кобзон. 2012 год

Члены комитета Государственной думы по культуре Мария Максакова (объявлена иностранным агентом) и Иосиф Кобзон. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Владислав Третьяк и бывший депутат Госдумы Алина Кабаева. 2012 год

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Владислав Третьяк и бывший депутат Госдумы Алина Кабаева. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат Государственной думы Мария Кожевникова. 2012 год

Депутат Государственной думы Мария Кожевникова. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы (ГД) России по культуре Елена Драпеко (слева) и председатель комитета ГД России по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. 2014 год

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы (ГД) России по культуре Елена Драпеко (слева) и председатель комитета ГД России по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат Государственной думы Максим Рохмистров и член Комитета ГД по культуре Мария Максакова (объявлена иноагентом). 2013 год

Депутат Государственной думы Максим Рохмистров и член Комитета ГД по культуре Мария Максакова (объявлена иноагентом). 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя думского комитета по регламенту и организации работы Государственной думы Лариса Шойгу (слева) и председатель подкомитета по водным биологическим ресурсам Государственной думы Эльмира Глубоковская. 2012 год

Заместитель председателя думского комитета по регламенту и организации работы Государственной думы Лариса Шойгу (слева) и председатель подкомитета по водным биологическим ресурсам Государственной думы Эльмира Глубоковская. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы (ГД) России по международным делам Светлана Журова (слева) и заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Ирина Белых. 2014 год

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы (ГД) России по международным делам Светлана Журова (слева) и заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Ирина Белых. 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Татьяна Яковлева. 2012 год

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Татьяна Яковлева. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Валуев и член комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии Евдокия Бычкова. 2012 год

Член комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Валуев и член комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии Евдокия Бычкова. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Государственной думы по культуре Мария Максакова (объявлена иноагентом). 2012 год

Член комитета Государственной думы по культуре Мария Максакова (объявлена иноагентом). 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко. 2012 год

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, Ирина Яровая. 2012 год

Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, Ирина Яровая. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров и бывший член комитета ГД России по физической культуре, спорту и делам молодежи Алина Кабаева. 2012 год

Председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров и бывший член комитета ГД России по физической культуре, спорту и делам молодежи Алина Кабаева. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина и председатель комитета ГД России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. 2013 год

Председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина и председатель комитета ГД России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета ГД по бюджету и налогам, член комиссии ГД по вопросам депутатской этики Раиса Кармазина и бывший заместитель председателя ГД, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Людмила Швецова. 2012 год

Член комитета ГД по бюджету и налогам, член комиссии ГД по вопросам депутатской этики Раиса Кармазина и бывший заместитель председателя ГД, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Людмила Швецова. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Бывший заместитель председателя Государственной думы Людмила Швецова и член комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Савельев

Бывший заместитель председателя Государственной думы Людмила Швецова и член комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Савельев

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Член Комитета Государственной думы по культуре Иосиф Кобзон и член комитета ГД России по международным делам Валентина Терешкова

Член Комитета Государственной думы по культуре Иосиф Кобзон и член комитета ГД России по международным делам Валентина Терешкова

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Член комитета Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Эльмира Глубоковская

Член комитета Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Эльмира Глубоковская

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Слева направо: заместитель председателя комитета Государственной думы России по аграрным вопросам Надежда Школкина, член комитета ГД по культуре Мария Максакова-Игенбергс (объявлена иноагентом), член комитета Государственной думы по культуре Мария Кожевникова, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников и и член комитета ГД по международным делам Валентина Терешкова

Слева направо: заместитель председателя комитета Государственной думы России по аграрным вопросам Надежда Школкина, член комитета ГД по культуре Мария Максакова-Игенбергс (объявлена иноагентом), член комитета Государственной думы по культуре Мария Кожевникова, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников и и член комитета ГД по международным делам Валентина Терешкова

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию Надежда Шайденко

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию Надежда Шайденко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Алина Кабаева

Бывший член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Алина Кабаева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ирина Соколова и бывший член комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Вячеслав Тимченко

Заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ирина Соколова и бывший член комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Вячеслав Тимченко

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Бывший заместитель председателя комитета Государственной думы по регламенту и организации работы ГД Светлана Горячева

Бывший заместитель председателя комитета Государственной думы по регламенту и организации работы ГД Светлана Горячева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Оксана Дмитриева

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Оксана Дмитриева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам Надежда Школкина и бывший первый заместитель председателя комитета ГД России по вопросам семьи, женщин и детей Екатерина Семенова

Слева направо: председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам Надежда Школкина и бывший первый заместитель председателя комитета ГД России по вопросам семьи, женщин и детей Екатерина Семенова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший первый заместитель председателя комитета Государственной думы охране здоровья Татьяна Яковлева

Бывший первый заместитель председателя комитета Государственной думы охране здоровья Татьяна Яковлева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший заместитель председателя комитета Государственной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций Екатерина Лахова и председатель комитета ГД по регламенту и организации работы Государственной думы, член комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД Сергей Попов

Бывший заместитель председателя комитета Государственной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций Екатерина Лахова и председатель комитета ГД по регламенту и организации работы Государственной думы, член комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД Сергей Попов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина и член комитета ГД по транспорту Андрей Колесник

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина и член комитета ГД по транспорту Андрей Колесник

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Депутат Государственной думы Сергей Миронов и член комитета ГД России по культуре Елена Драпеко

Депутат Государственной думы Сергей Миронов и член комитета ГД России по культуре Елена Драпеко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета Государственной думы России по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина

Председатель комитета Государственной думы России по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Заместитель председателя комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ольга Баталина (слева) и первый заместитель председателя комитета ГД России по земельным отношениям и строительству Мартин Шаккум

Заместитель председателя комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ольга Баталина (слева) и первый заместитель председателя комитета ГД России по земельным отношениям и строительству Мартин Шаккум

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Моисеев и член комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии Эльмира Глубоковская

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Моисеев и член комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии Эльмира Глубоковская

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Ольга Тимофеева (слева) и член комитета ГД по культуре Мария Кожевникова (в центре)

Член комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Ольга Тимофеева (слева) и член комитета ГД по культуре Мария Кожевникова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Член комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Ольга Тимофеева (в центре)

Член комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Ольга Тимофеева (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, член комиссии ГД по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размещения Парламентского центра Игорь Руденский и бывший заместитель председателя комитета ГД по делам молодежи Светлана Хоркина

Председатель комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, член комиссии ГД по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размещения Парламентского центра Игорь Руденский и бывший заместитель председателя комитета ГД по делам молодежи Светлана Хоркина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя Комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Оксана Дмитриева (слева) и член комитета Государственной думы России по культуре Елена Драпеко

Заместитель председателя Комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Оксана Дмитриева (слева) и член комитета Государственной думы России по культуре Елена Драпеко

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирина Роднина (слева)

Член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирина Роднина (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы (ГД) России по международным делам Светлана Журова (слева) и заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Ирина Белых

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы (ГД) России по международным делам Светлана Журова (слева) и заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Ирина Белых

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Государственной думы России Сергей Нарышкин

Председатель Государственной думы России Сергей Нарышкин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Полномочный представитель правительства России в Государственной думе Александр Синенко (слева) и первый заместитель министра образования и науки России Наталья Третьяк

Полномочный представитель правительства России в Государственной думе Александр Синенко (слева) и первый заместитель министра образования и науки России Наталья Третьяк

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая (в центре) и первый заместитель председателя комитета ГД по образованию Владимир Бурматов (справа)

Председатель комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая (в центре) и первый заместитель председателя комитета ГД по образованию Владимир Бурматов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Государственной думы России по природным ресурсам, природопользованию и экологии Эльмира Глубоковская (слева) и бывший первый заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Галина Карелова

Член комитета Государственной думы России по природным ресурсам, природопользованию и экологии Эльмира Глубоковская (слева) и бывший первый заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Галина Карелова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Следующая фотография
Члены комитета Государственной думы по культуре Мария Максакова (объявлена иностранным агентом) и Иосиф Кобзон. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Владислав Третьяк и бывший депутат Госдумы Алина Кабаева. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат Государственной думы Мария Кожевникова. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы (ГД) России по культуре Елена Драпеко (слева) и председатель комитета ГД России по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат Государственной думы Максим Рохмистров и член Комитета ГД по культуре Мария Максакова (объявлена иноагентом). 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя думского комитета по регламенту и организации работы Государственной думы Лариса Шойгу (слева) и председатель подкомитета по водным биологическим ресурсам Государственной думы Эльмира Глубоковская. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы (ГД) России по международным делам Светлана Журова (слева) и заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Ирина Белых. 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Татьяна Яковлева. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Валуев и член комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии Евдокия Бычкова. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Государственной думы по культуре Мария Максакова (объявлена иноагентом). 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, Ирина Яровая. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров и бывший член комитета ГД России по физической культуре, спорту и делам молодежи Алина Кабаева. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина и председатель комитета ГД России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета ГД по бюджету и налогам, член комиссии ГД по вопросам депутатской этики Раиса Кармазина и бывший заместитель председателя ГД, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Людмила Швецова. 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Бывший заместитель председателя Государственной думы Людмила Швецова и член комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Савельев

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Член Комитета Государственной думы по культуре Иосиф Кобзон и член комитета ГД России по международным делам Валентина Терешкова

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Член комитета Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Эльмира Глубоковская

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Слева направо: заместитель председателя комитета Государственной думы России по аграрным вопросам Надежда Школкина, член комитета ГД по культуре Мария Максакова-Игенбергс (объявлена иноагентом), член комитета Государственной думы по культуре Мария Кожевникова, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников и и член комитета ГД по международным делам Валентина Терешкова

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию Надежда Шайденко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Алина Кабаева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ирина Соколова и бывший член комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Вячеслав Тимченко

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Бывший заместитель председателя комитета Государственной думы по регламенту и организации работы ГД Светлана Горячева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Оксана Дмитриева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам Надежда Школкина и бывший первый заместитель председателя комитета ГД России по вопросам семьи, женщин и детей Екатерина Семенова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший первый заместитель председателя комитета Государственной думы охране здоровья Татьяна Яковлева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший заместитель председателя комитета Государственной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций Екатерина Лахова и председатель комитета ГД по регламенту и организации работы Государственной думы, член комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД Сергей Попов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина и член комитета ГД по транспорту Андрей Колесник

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Депутат Государственной думы Сергей Миронов и член комитета ГД России по культуре Елена Драпеко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета Государственной думы России по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Заместитель председателя комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ольга Баталина (слева) и первый заместитель председателя комитета ГД России по земельным отношениям и строительству Мартин Шаккум

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Моисеев и член комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии Эльмира Глубоковская

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Ольга Тимофеева (слева) и член комитета ГД по культуре Мария Кожевникова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Член комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Ольга Тимофеева (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, член комиссии ГД по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размещения Парламентского центра Игорь Руденский и бывший заместитель председателя комитета ГД по делам молодежи Светлана Хоркина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя Комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Оксана Дмитриева (слева) и член комитета Государственной думы России по культуре Елена Драпеко

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирина Роднина (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы (ГД) России по международным делам Светлана Журова (слева) и заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Ирина Белых

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Государственной думы России Сергей Нарышкин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Полномочный представитель правительства России в Государственной думе Александр Синенко (слева) и первый заместитель министра образования и науки России Наталья Третьяк

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая (в центре) и первый заместитель председателя комитета ГД по образованию Владимир Бурматов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Государственной думы России по природным ресурсам, природопользованию и экологии Эльмира Глубоковская (слева) и бывший первый заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Галина Карелова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

журнал «Власть»

Март. Тандемократия

10 марта в журнале «Коммерсантъ-Власть» вышла статья «Тандемократия». Она была написана после президентских выборов и фиксировала возникновение в России новой формы правления.

Владимир Путин (слева) и Дмитрий Медведев на послевыборном концерте «Россия, вперед!»

Владимир Путин (слева) и Дмитрий Медведев на послевыборном концерте «Россия, вперед!»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Путин (слева) и Дмитрий Медведев на послевыборном концерте «Россия, вперед!»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Термин сразу приобрел популярность, причем не только в русскоязычной среде. Например, в сентябре 2009 года совместный доклад сотрудников Университета Джорджа Вашингтона и Гарвардского университета о российских политических реалиях был озаглавлен «Russians and the Putin—Medvedev Tandemocracy».

Справедливости ради стоит уточнить, что термин «тандемократия» впервые зафиксирован в 2006 году в газете «Время новостей». Он описывал ситуацию на президентских выборах в Абхазии, где «безоговорочно победил тандем Сергея Багапша и Рауля Хаджимбы». Однако широкое распространение и сегодняшний смысл слово получило после публикации «Власти».

Ликующая гопота и другие приключения рекламного щита

29 января в газете вышел материал «"Наши" стали чужими», в котором сообщалось о грядущей реорганизации этого молодежного движения и отказе Кремля от его дальнейшего использования в политических целях. «В новой политической конфигурации ликующая гопота не нужна»,— пояснил газете анонимный источник в администрации президента.

4 марта у здания ИД «Коммерсантъ» прошел пикет некой «инициативной группы» молодых граждан, которые раздавали прохожим рулоны туалетной бумаги.

На рулонах были напечатаны отрывки из публикаций «Ъ», «слово редактора», якобы подписанное Андреем Васильевым, и номер мобильного телефона Юлии Таратуты (объявлена иностранным агентом), одного из авторов январской заметки. Свою причастность к этой акции «Наши» категорически отвергли. Но в интернете в тот же день появилась инструкция, представлявшая собой подробный план мести «Ъ» за публикацию от 29 января в целом и за цитату о гопоте в частности. Авторство инструкции приписывалось лидерам «Наших».

Организаторы рулонной акции задумывали ее как антирекламную, но она едва ли принесла нужный результат. А жаль. Ведь она могла бы оказаться гораздо эффективнее, если бы мстители провели ее всего-то полгода спустя, когда «Коммерсантъ» начал новую рекламную кампанию с новым слоганом (придуманным креативным директором «Ъ» Ольгой Ципенюк).

Осенью 1997 года ИД «Коммерсантъ» провел свою самую заметную рекламную кампанию. Ее разработал Андрей Орлов. Билборды разных городов страны вопрошали: «Где жена?», «Что происходит?», «Сколько можно?», «Чем все это кончится?», «Как с деньгами?» и «Кто здесь хозяин?».

Через шесть недель появились ответы. Но не везде. В Новосибирске, например, мэр Виктор Толоконский, впечатлившись вопросами и не дожидаясь ответов, распорядился убрать рекламу. Особенно его возмутил вопрос о хозяине. В Москве, Казани и Ростове возникли схожие проблемы, но щиты удалось отстоять.

В 2004 году рекламную кампанию с первыми лицами, читающими «Ъ», московские власти проводить запретили.

Горбачев, Ельцин и Путин отправились рекламировать газету в регионы, а их место в столице занял коммерсант со сроком (придуманный Алексеем Черновым).

журнал «Власть»

9 июня. Сэр Москы против «Власти»

8 октября 2007 года «Власть» опубликовала небольшую заметку о Юрии Лужкове, Елене Батуриной и цементе. Московский мэр счел публикацию оскорбительной и подал иск о защите чести и достоинства.

Тверской суд Москвы иск удовлетворил, обязал «Власть» опубликовать опровержение и выплатить мэру 5 тыс. руб. (тот требовал 500 тыс.). Решение суда едва ли кого-нибудь удивило (как подсчитала «Власть», на тот момент Лужков выиграл в московских судах 49 репутационных исков, не проиграв ни одного).

Как Юрий Лужков руководил Москвой

&lt;b>1992 год: получение власти свыше&lt;/b>&lt;br> 6 июня Юрий Лужков был назначен мэром Москвы указом президента РФ Бориса Ельцина. Попытки Моссовета провести новые выборы градоначальника были отвергнуты судами. В том же году стартовал проект «Москва-Сити» с созданием под него соответствующего АО, а мэр выиграл свой первый иск о защите чести и достоинства — к зампреду Моссовета Юрию Седых-Бондаренко и «Независимой газете»

1992 год: получение власти свыше
6 июня Юрий Лужков был назначен мэром Москвы указом президента РФ Бориса Ельцина. Попытки Моссовета провести новые выборы градоначальника были отвергнуты судами. В том же году стартовал проект «Москва-Сити» с созданием под него соответствующего АО, а мэр выиграл свой первый иск о защите чести и достоинства — к зампреду Моссовета Юрию Седых-Бондаренко и «Независимой газете»

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп

&lt;b>1993 год: война за собственность&lt;/b>&lt;br>Во время попытки захвата власти Верховным советом господин Лужков занял сторону Кремля и отключил в здании парламента свет и теплоснабжение. В остальном мэр стремился показывать себя крепким хозяйственником. Он решительно начинал войну с главой Госкомимущества Анатолием Чубайсом, обозвав его приватизацию преступной. В том же году мэрия отказалась выполнять закон об отмене прописки для иногородних

1993 год: война за собственность
Во время попытки захвата власти Верховным советом господин Лужков занял сторону Кремля и отключил в здании парламента свет и теплоснабжение. В остальном мэр стремился показывать себя крепким хозяйственником. Он решительно начинал войну с главой Госкомимущества Анатолием Чубайсом, обозвав его приватизацию преступной. В том же году мэрия отказалась выполнять закон об отмене прописки для иногородних

Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина

&lt;b>1994 год: первая победа одержана&lt;/b>&lt;br>Победа над Анатолием Чубайсом была одержана: указом президента господину Лужкову позволили проводить приватизацию по-своему. В столице началось строительство храма Христа Спасителя. Мэр подписал первое постановление «О создании в Москве системы притротуарных неохраняемых платных автостоянок (парковок)». В «Российской газете» появились первые публикации о подозрительных связях мэра с группой «Мост» бизнесмена Владимира Гусинского

1994 год: первая победа одержана
Победа над Анатолием Чубайсом была одержана: указом президента господину Лужкову позволили проводить приватизацию по-своему. В столице началось строительство храма Христа Спасителя. Мэр подписал первое постановление «О создании в Москве системы притротуарных неохраняемых платных автостоянок (парковок)». В «Российской газете» появились первые публикации о подозрительных связях мэра с группой «Мост» бизнесмена Владимира Гусинского

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

&lt;b>1995 год: большая политика с большим бизнесом&lt;/b>&lt;br> Весной родилась первая серия слухов о скорой отставке господина Лужкова. Повод для нее дал он сам, пригрозив покинуть пост в знак протеста против снятия президентом РФ главы ГУВД и прокурора города. Но уже в августе мэр примкнул к пропрезидентскому политическому движению «Наш дом — Россия». Началась реконструкция МКАД. Компания «Интеко» создала «дочку» «Интекострой», начав с отделки и реконструкции фасадов зданий. Ее продукция и услуги попали в городской заказ

1995 год: большая политика с большим бизнесом
Весной родилась первая серия слухов о скорой отставке господина Лужкова. Повод для нее дал он сам, пригрозив покинуть пост в знак протеста против снятия президентом РФ главы ГУВД и прокурора города. Но уже в августе мэр примкнул к пропрезидентскому политическому движению «Наш дом — Россия». Началась реконструкция МКАД. Компания «Интеко» создала «дочку» «Интекострой», начав с отделки и реконструкции фасадов зданий. Ее продукция и услуги попали в городской заказ

Фото: Сергей Величкин / ТАСС

&lt;b>1996 год: москвичи свой выбор сделали&lt;/b>&lt;br> Господин Лужков принял предложение Бориса Ельцина войти в его предвыборный штаб и активно агитировал за его переизбрание. Штаб возглавил уволенный из правительства политический противник мэра — Анатолий Чубайс. 16 июня вместе с переизбранием президента Юрий Лужков впервые всенародно избран главой города, получив поддержку 89% избирателей

1996 год: москвичи свой выбор сделали
Господин Лужков принял предложение Бориса Ельцина войти в его предвыборный штаб и активно агитировал за его переизбрание. Штаб возглавил уволенный из правительства политический противник мэра — Анатолий Чубайс. 16 июня вместе с переизбранием президента Юрий Лужков впервые всенародно избран главой города, получив поддержку 89% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

&lt;b>1997 год: год торжеств и спокойствия&lt;/b>&lt;br>Юрий Лужков громко и помпезно отпраздновал 850-летие Москвы. После реконструкции, в которой поучаствовала компания «Интеко», торжественно открыт стадион «Лужники». Получившие в собственность ЗиЛ и АЗЛК власти Москвы запустили проект возрождения отечественной автомобильной промышленности — вместо «Москвичей-2141» авторынок будущего должны были завоевать супермодели «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир» и «Святогор»

1997 год: год торжеств и спокойствия
Юрий Лужков громко и помпезно отпраздновал 850-летие Москвы. После реконструкции, в которой поучаствовала компания «Интеко», торжественно открыт стадион «Лужники». Получившие в собственность ЗиЛ и АЗЛК власти Москвы запустили проект возрождения отечественной автомобильной промышленности — вместо «Москвичей-2141» авторынок будущего должны были завоевать супермодели «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир» и «Святогор»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Штукин  /  купить фото

&lt;b>1998 год: без пяти минут политический тяжеловес&lt;/b>&lt;br> Минюст зарегистрировал созданную господином Лужковым общественно-политическую организацию «Отечество». В сентябре мэр впервые заявил о возможном участии в следующих президентских выборах. Сведения о покупке у «Интеко» 85 тыс. кресел для «Лужников» попали в СМИ. «Более выгодных условий не предложил никто»,— ответил на это мэр

1998 год: без пяти минут политический тяжеловес
Минюст зарегистрировал созданную господином Лужковым общественно-политическую организацию «Отечество». В сентябре мэр впервые заявил о возможном участии в следующих президентских выборах. Сведения о покупке у «Интеко» 85 тыс. кресел для «Лужников» попали в СМИ. «Более выгодных условий не предложил никто»,— ответил на это мэр

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

&lt;b>1999 год: поражение, от которого нельзя отказаться&lt;/b>&lt;br> Альянс господина Лужкова с экс-премьером Евгением Примаковым и рядом влиятельных губернаторов потерпел сокрушительное поражение. 19 декабря на выборах в Госдуму их движение «Отечество — Вся Россия» заняло только третье место с 13,33%, значительно уступив пропрезидентскому «Единству» c 23,32% и КПРФ. А сам мэр был переизбран с худшим для себя показателем — 69,89%

1999 год: поражение, от которого нельзя отказаться
Альянс господина Лужкова с экс-премьером Евгением Примаковым и рядом влиятельных губернаторов потерпел сокрушительное поражение. 19 декабря на выборах в Госдуму их движение «Отечество — Вся Россия» заняло только третье место с 13,33%, значительно уступив пропрезидентскому «Единству» c 23,32% и КПРФ. А сам мэр был переизбран с худшим для себя показателем — 69,89%

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

&lt;b>2000 год: перемена к Владимиру Путину&lt;/b>&lt;br>Проиграв парламентские выборы, господин Лужков заявил, что больше не рассматривает себя в качестве кандидата в президенты, но кандидатуру Владимира Путина поддержит «вряд ли». Однако за десять дней до выборов меняет свою точку зрения и объявил о поддержке господина Путина, который уверенно победил на выборах

2000 год: перемена к Владимиру Путину
Проиграв парламентские выборы, господин Лужков заявил, что больше не рассматривает себя в качестве кандидата в президенты, но кандидатуру Владимира Путина поддержит «вряд ли». Однако за десять дней до выборов меняет свою точку зрения и объявил о поддержке господина Путина, который уверенно победил на выборах

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

&lt;b>2001 год: выход на новую политическую арену&lt;/b>&lt;br> Политическое движение Юрия Лужкова «Отечество» вступило в союз с правящим «Единством», объявив о создании новой партии «Единство и Отечество» (впоследствии — «Единая Россия»), одним из создателей которой с тех пор считался экс-мэр Москвы. В том же году господин Лужков внес изменения в структуру правительства Москвы, упразднив должность премьера, которую сам и занимал

2001 год: выход на новую политическую арену
Политическое движение Юрия Лужкова «Отечество» вступило в союз с правящим «Единством», объявив о создании новой партии «Единство и Отечество» (впоследствии — «Единая Россия»), одним из создателей которой с тех пор считался экс-мэр Москвы. В том же году господин Лужков внес изменения в структуру правительства Москвы, упразднив должность премьера, которую сам и занимал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

&lt;b>2002 год: весь в бронзе и в цементе&lt;/b>&lt;br> В Москве началась реформа ЖКХ. Горожанам с доходом более 8,5 тыс. руб. было предложено добровольно оплачивать полную стоимость содержания жилья. В том же году мэр предложил президенту Путину вернуться к скандальному советскому проекту переброски части стока сибирских рек в Среднюю Азию. Скульптор Церетели презентовал статую столичного мэра. Компания «Интеко» приобрела «Осколцемент», обеспечив себе выход на российский цементный рынок

2002 год: весь в бронзе и в цементе
В Москве началась реформа ЖКХ. Горожанам с доходом более 8,5 тыс. руб. было предложено добровольно оплачивать полную стоимость содержания жилья. В том же году мэр предложил президенту Путину вернуться к скандальному советскому проекту переброски части стока сибирских рек в Среднюю Азию. Скульптор Церетели презентовал статую столичного мэра. Компания «Интеко» приобрела «Осколцемент», обеспечив себе выход на российский цементный рынок

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

&lt;b>2003 год: власть в самую сласть&lt;/b>&lt;br> 7 декабря Юрий Лужков в третий раз был избран мэром Москвы (74,83% голосов избирателей). На парламентских выборах того же года он вошел в центральный список «Единой России». В тот же год открытием Лефортовского тоннеля замкнуто Третье транспортное кольцо столицы. Компания «Интеко» разместила облигационный заем, впервые раскрывая информацию о себе. Оказалось, что у супруги мэра госпожи Батуриной — 99% ее акций

2003 год: власть в самую сласть
7 декабря Юрий Лужков в третий раз был избран мэром Москвы (74,83% голосов избирателей). На парламентских выборах того же года он вошел в центральный список «Единой России». В тот же год открытием Лефортовского тоннеля замкнуто Третье транспортное кольцо столицы. Компания «Интеко» разместила облигационный заем, впервые раскрывая информацию о себе. Оказалось, что у супруги мэра госпожи Батуриной — 99% ее акций

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

&lt;b>2004 год: новый подкоп под правительство&lt;/b>&lt;br> Господин Лужков одним из первых поддержал предложение Кремля об отмене выборов губернаторов после теракта в Беслане. В том же году мэр нашел себе нового врага в правительстве РФ. Он обрушился с критикой на кабинет и прежде всего на министра финансов Алексея Кудрина. Елена Батурина впервые оказалась в списке журнала Forbes с оценкой ее состояния в $1,1 млрд

2004 год: новый подкоп под правительство
Господин Лужков одним из первых поддержал предложение Кремля об отмене выборов губернаторов после теракта в Беслане. В том же году мэр нашел себе нового врага в правительстве РФ. Он обрушился с критикой на кабинет и прежде всего на министра финансов Алексея Кудрина. Елена Батурина впервые оказалась в списке журнала Forbes с оценкой ее состояния в $1,1 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

&lt;b>2005 год: выше высшего совета&lt;/b>&lt;br> Господин Лужков выступил против положений устава «Единой России», требовавшего от региональных отделений согласовывать с высшим советом партии кандидатов в депутаты региональных парламентов. 4 декабря состоялись выборы в Мосгордуму, на которых мэр возглавил список «Единой России». Единороссы получили 28 из 35 депутатских мест

2005 год: выше высшего совета
Господин Лужков выступил против положений устава «Единой России», требовавшего от региональных отделений согласовывать с высшим советом партии кандидатов в депутаты региональных парламентов. 4 декабря состоялись выборы в Мосгордуму, на которых мэр возглавил список «Единой России». Единороссы получили 28 из 35 депутатских мест

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

&lt;b>2006 год: неожиданные проблемы&lt;/b>&lt;br> Юрий Лужков начал борьбу с парадами сексуальных меньшинств в Москве, неизменно отказывая в их проведении. В том же году разгорелся первый громкий скандал с выселением жителей из их частных домов судебными приставами — в микрорайоне Южное Бутово. Издано распоряжение о сносе ГЦКЗ «Россия». Крупнейшие корпорации и банки страны начали заявлять о намерении переноса своих головных офисов (и как следствие — налоговых отчислений) из Москвы в Санкт-Петербург

2006 год: неожиданные проблемы
Юрий Лужков начал борьбу с парадами сексуальных меньшинств в Москве, неизменно отказывая в их проведении. В том же году разгорелся первый громкий скандал с выселением жителей из их частных домов судебными приставами — в микрорайоне Южное Бутово. Издано распоряжение о сносе ГЦКЗ «Россия». Крупнейшие корпорации и банки страны начали заявлять о намерении переноса своих головных офисов (и как следствие — налоговых отчислений) из Москвы в Санкт-Петербург

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

&lt;b>2007 год: последняя победа одержана&lt;/b>&lt;br>Юрий Лужков досрочно поставил перед президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о доверии к себе и был внесен последним в Мосгордуму в качестве кандидата по новой схеме. Утверждение прошло без проблем. Осенью вновь возглавил московский список «Единой России» на парламентских выборах. В том же году Бабушкинский суд Москвы удовлетворил самый крупный иск мэра о защите чести и достоинства на 1 млн руб. к Эдуарду Лимонову и радиостанции «Свобода»

2007 год: последняя победа одержана
Юрий Лужков досрочно поставил перед президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о доверии к себе и был внесен последним в Мосгордуму в качестве кандидата по новой схеме. Утверждение прошло без проблем. Осенью вновь возглавил московский список «Единой России» на парламентских выборах. В том же году Бабушкинский суд Москвы удовлетворил самый крупный иск мэра о защите чести и достоинства на 1 млн руб. к Эдуарду Лимонову и радиостанции «Свобода»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

&lt;b>2008 год: все хорошо и все плохо&lt;/b>&lt;br>Господин Лужков вдруг заявил, что «был бы сторонником» обсуждения возвращения прямых выборов губернаторов. На следующий день президент РФ Дмитрий Медведев предложил всем несогласным с действующим порядком «подать заявление об увольнении». Перед этим состояние Елены Батуриной, по оценкам журнала Forbes, достигло максимума — $4,2 млрд, но кризис ударил по столичному бизнесу. Мэр объявил о создании совета по борьбе с коррупцией в Москве, который сам и возглавил

2008 год: все хорошо и все плохо
Господин Лужков вдруг заявил, что «был бы сторонником» обсуждения возвращения прямых выборов губернаторов. На следующий день президент РФ Дмитрий Медведев предложил всем несогласным с действующим порядком «подать заявление об увольнении». Перед этим состояние Елены Батуриной, по оценкам журнала Forbes, достигло максимума — $4,2 млрд, но кризис ударил по столичному бизнесу. Мэр объявил о создании совета по борьбе с коррупцией в Москве, который сам и возглавил

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

&lt;b>2009: год начала конца доверия&lt;/b>&lt;br>Без согласования с мэром отправлен в отставку начальник столичного ГУВД Владимир Пронин, после того как его высокопоставленный подчиненный расстрелял людей в супермаркете. Борис Немцов опубликовал доклад «Лужков. Итоги», в котором открыто обвинял московские власти в произволе и коррупции. Юрий Лужков — еще в руководстве партии и не лишен доверия руководства страны, но все больше отдаляется от него

2009: год начала конца доверия
Без согласования с мэром отправлен в отставку начальник столичного ГУВД Владимир Пронин, после того как его высокопоставленный подчиненный расстрелял людей в супермаркете. Борис Немцов опубликовал доклад «Лужков. Итоги», в котором открыто обвинял московские власти в произволе и коррупции. Юрий Лужков — еще в руководстве партии и не лишен доверия руководства страны, но все больше отдаляется от него

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

&lt;b>2010 год: отставка&lt;/b>&lt;br> 10 сентября президент Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова с предельно жесткой формулировкой — за утрату доверия. В ответ Юрий Лужков демонстративно вышел из партии. В большую политику он больше не вернулся, а занимался сельским хозяйством, разводил племенных лошадей и пчел

2010 год: отставка
10 сентября президент Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова с предельно жесткой формулировкой — за утрату доверия. В ответ Юрий Лужков демонстративно вышел из партии. В большую политику он больше не вернулся, а занимался сельским хозяйством, разводил племенных лошадей и пчел

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1992 год: получение власти свыше
6 июня Юрий Лужков был назначен мэром Москвы указом президента РФ Бориса Ельцина. Попытки Моссовета провести новые выборы градоначальника были отвергнуты судами. В том же году стартовал проект «Москва-Сити» с созданием под него соответствующего АО, а мэр выиграл свой первый иск о защите чести и достоинства — к зампреду Моссовета Юрию Седых-Бондаренко и «Независимой газете»

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп

1993 год: война за собственность
Во время попытки захвата власти Верховным советом господин Лужков занял сторону Кремля и отключил в здании парламента свет и теплоснабжение. В остальном мэр стремился показывать себя крепким хозяйственником. Он решительно начинал войну с главой Госкомимущества Анатолием Чубайсом, обозвав его приватизацию преступной. В том же году мэрия отказалась выполнять закон об отмене прописки для иногородних

Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина

1994 год: первая победа одержана
Победа над Анатолием Чубайсом была одержана: указом президента господину Лужкову позволили проводить приватизацию по-своему. В столице началось строительство храма Христа Спасителя. Мэр подписал первое постановление «О создании в Москве системы притротуарных неохраняемых платных автостоянок (парковок)». В «Российской газете» появились первые публикации о подозрительных связях мэра с группой «Мост» бизнесмена Владимира Гусинского

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

1995 год: большая политика с большим бизнесом
Весной родилась первая серия слухов о скорой отставке господина Лужкова. Повод для нее дал он сам, пригрозив покинуть пост в знак протеста против снятия президентом РФ главы ГУВД и прокурора города. Но уже в августе мэр примкнул к пропрезидентскому политическому движению «Наш дом — Россия». Началась реконструкция МКАД. Компания «Интеко» создала «дочку» «Интекострой», начав с отделки и реконструкции фасадов зданий. Ее продукция и услуги попали в городской заказ

Фото: Сергей Величкин / ТАСС

1996 год: москвичи свой выбор сделали
Господин Лужков принял предложение Бориса Ельцина войти в его предвыборный штаб и активно агитировал за его переизбрание. Штаб возглавил уволенный из правительства политический противник мэра — Анатолий Чубайс. 16 июня вместе с переизбранием президента Юрий Лужков впервые всенародно избран главой города, получив поддержку 89% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

1997 год: год торжеств и спокойствия
Юрий Лужков громко и помпезно отпраздновал 850-летие Москвы. После реконструкции, в которой поучаствовала компания «Интеко», торжественно открыт стадион «Лужники». Получившие в собственность ЗиЛ и АЗЛК власти Москвы запустили проект возрождения отечественной автомобильной промышленности — вместо «Москвичей-2141» авторынок будущего должны были завоевать супермодели «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир» и «Святогор»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Штукин  /  купить фото

1998 год: без пяти минут политический тяжеловес
Минюст зарегистрировал созданную господином Лужковым общественно-политическую организацию «Отечество». В сентябре мэр впервые заявил о возможном участии в следующих президентских выборах. Сведения о покупке у «Интеко» 85 тыс. кресел для «Лужников» попали в СМИ. «Более выгодных условий не предложил никто»,— ответил на это мэр

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

1999 год: поражение, от которого нельзя отказаться
Альянс господина Лужкова с экс-премьером Евгением Примаковым и рядом влиятельных губернаторов потерпел сокрушительное поражение. 19 декабря на выборах в Госдуму их движение «Отечество — Вся Россия» заняло только третье место с 13,33%, значительно уступив пропрезидентскому «Единству» c 23,32% и КПРФ. А сам мэр был переизбран с худшим для себя показателем — 69,89%

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

2000 год: перемена к Владимиру Путину
Проиграв парламентские выборы, господин Лужков заявил, что больше не рассматривает себя в качестве кандидата в президенты, но кандидатуру Владимира Путина поддержит «вряд ли». Однако за десять дней до выборов меняет свою точку зрения и объявил о поддержке господина Путина, который уверенно победил на выборах

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

2001 год: выход на новую политическую арену
Политическое движение Юрия Лужкова «Отечество» вступило в союз с правящим «Единством», объявив о создании новой партии «Единство и Отечество» (впоследствии — «Единая Россия»), одним из создателей которой с тех пор считался экс-мэр Москвы. В том же году господин Лужков внес изменения в структуру правительства Москвы, упразднив должность премьера, которую сам и занимал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

2002 год: весь в бронзе и в цементе
В Москве началась реформа ЖКХ. Горожанам с доходом более 8,5 тыс. руб. было предложено добровольно оплачивать полную стоимость содержания жилья. В том же году мэр предложил президенту Путину вернуться к скандальному советскому проекту переброски части стока сибирских рек в Среднюю Азию. Скульптор Церетели презентовал статую столичного мэра. Компания «Интеко» приобрела «Осколцемент», обеспечив себе выход на российский цементный рынок

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

2003 год: власть в самую сласть
7 декабря Юрий Лужков в третий раз был избран мэром Москвы (74,83% голосов избирателей). На парламентских выборах того же года он вошел в центральный список «Единой России». В тот же год открытием Лефортовского тоннеля замкнуто Третье транспортное кольцо столицы. Компания «Интеко» разместила облигационный заем, впервые раскрывая информацию о себе. Оказалось, что у супруги мэра госпожи Батуриной — 99% ее акций

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

2004 год: новый подкоп под правительство
Господин Лужков одним из первых поддержал предложение Кремля об отмене выборов губернаторов после теракта в Беслане. В том же году мэр нашел себе нового врага в правительстве РФ. Он обрушился с критикой на кабинет и прежде всего на министра финансов Алексея Кудрина. Елена Батурина впервые оказалась в списке журнала Forbes с оценкой ее состояния в $1,1 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

2005 год: выше высшего совета
Господин Лужков выступил против положений устава «Единой России», требовавшего от региональных отделений согласовывать с высшим советом партии кандидатов в депутаты региональных парламентов. 4 декабря состоялись выборы в Мосгордуму, на которых мэр возглавил список «Единой России». Единороссы получили 28 из 35 депутатских мест

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2006 год: неожиданные проблемы
Юрий Лужков начал борьбу с парадами сексуальных меньшинств в Москве, неизменно отказывая в их проведении. В том же году разгорелся первый громкий скандал с выселением жителей из их частных домов судебными приставами — в микрорайоне Южное Бутово. Издано распоряжение о сносе ГЦКЗ «Россия». Крупнейшие корпорации и банки страны начали заявлять о намерении переноса своих головных офисов (и как следствие — налоговых отчислений) из Москвы в Санкт-Петербург

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2007 год: последняя победа одержана
Юрий Лужков досрочно поставил перед президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о доверии к себе и был внесен последним в Мосгордуму в качестве кандидата по новой схеме. Утверждение прошло без проблем. Осенью вновь возглавил московский список «Единой России» на парламентских выборах. В том же году Бабушкинский суд Москвы удовлетворил самый крупный иск мэра о защите чести и достоинства на 1 млн руб. к Эдуарду Лимонову и радиостанции «Свобода»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2008 год: все хорошо и все плохо
Господин Лужков вдруг заявил, что «был бы сторонником» обсуждения возвращения прямых выборов губернаторов. На следующий день президент РФ Дмитрий Медведев предложил всем несогласным с действующим порядком «подать заявление об увольнении». Перед этим состояние Елены Батуриной, по оценкам журнала Forbes, достигло максимума — $4,2 млрд, но кризис ударил по столичному бизнесу. Мэр объявил о создании совета по борьбе с коррупцией в Москве, который сам и возглавил

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

2009: год начала конца доверия
Без согласования с мэром отправлен в отставку начальник столичного ГУВД Владимир Пронин, после того как его высокопоставленный подчиненный расстрелял людей в супермаркете. Борис Немцов опубликовал доклад «Лужков. Итоги», в котором открыто обвинял московские власти в произволе и коррупции. Юрий Лужков — еще в руководстве партии и не лишен доверия руководства страны, но все больше отдаляется от него

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

2010 год: отставка
10 сентября президент Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова с предельно жесткой формулировкой — за утрату доверия. В ответ Юрий Лужков демонстративно вышел из партии. В большую политику он больше не вернулся, а занимался сельским хозяйством, разводил племенных лошадей и пчел

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Удивительной была мотивировочная часть решения, которая состояла из сплошных орфографических, грамматических и фактических ошибок. Суду удалось творчески переработать даже имя истца, который предстал как «Сэр Москы Лужков ЮМ».

Полученный текст «Власть» для наглядности разметила как школьное сочинение (за содержание была вынесена оценка «3», за грамотность — «2») и в таком виде опубликовала.

газета «Коммерсантъ»

Июль. Для несостоятельных господ

В июле 2008 года газета «Коммерсантъ» выиграла проведенный правительством тендер и стала единственным изданием, уполномоченным публиковать официальные сведения о банкротстве компаний в соответствии со статьей 28 закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В каждом субботнем номере за короткими сообщениями о безвременной кончине фирм с невразумительными названиями встают конкретные истории о том, как прогорает российский бизнес.

То где-нибудь под Вяткой с молотка уходят «пять коров фуражных и грабли ГПФ-10», то колхоз имени Ленина в Башкирии продает «дом искусственного осеменения, навозохранилище и две юрты».

В итоге субботний «Коммерсантъ» стал энциклопедией новой русской жизни и по праву может считаться «Евгением Онегиным» начала XXI века.

Август. Первая миротворческая

В ночь с 7 на 8 августа началась война между Россией и Грузией. За пять дней войны корреспондент «Ъ» Владимир Соловьев и фотокорреспондент Василий Шапошников успели побывать по обе стороны линии фронта и взять интервью у президента Грузии Михаила Саакашвили, который в большинстве российских СМИ в те дни присутствовал только в образе человека, поедающего свой галстук.

Еще до публикации интервью в «Коммерсанте» с ним познакомились российские солдаты, дислоцированные в грузинском городе Гори. Владимир провел для них небольшую политинформацию с коллективным прослушиванием аудиозаписи. Голос врага бойцам не понравился.

Война 08.08.08

В первые три дня августа 2008 года обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться: в результате перестрелок с использованием минометов в Цхинвале и его окрестностях погибли шесть человек и более десяти получили ранения&lt;br>На фото: солдаты Южной Осетии

В первые три дня августа 2008 года обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться: в результате перестрелок с использованием минометов в Цхинвале и его окрестностях погибли шесть человек и более десяти получили ранения
На фото: солдаты Южной Осетии

Фото: Reuters

Из-за эскалации конфликта власти Южной Осетии в лице президента Эдуарда Кокойты (на фото) объявили о частичной эвакуации и готовности принять добровольцев для защиты от грузинского нападения

Из-за эскалации конфликта власти Южной Осетии в лице президента Эдуарда Кокойты (на фото) объявили о частичной эвакуации и готовности принять добровольцев для защиты от грузинского нападения

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

6 августа после недолгого затишья перестрелки между силовыми структурами Южной Осетии и грузинскими военными возобновились и длились весь день 7 августа&lt;br>На фото: южноосетинские миротворцы

6 августа после недолгого затишья перестрелки между силовыми структурами Южной Осетии и грузинскими военными возобновились и длились весь день 7 августа
На фото: южноосетинские миротворцы

Фото: Reuters

Вечером 7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили (на фото) объявил об одностороннем прекращении огня

Вечером 7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили (на фото) объявил об одностороннем прекращении огня

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Однако уже через несколько часов после заявления Михаила Саакашвили грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвалу

Однако уже через несколько часов после заявления Михаила Саакашвили грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвалу

Фото: Reuters

Бомбежка города Цхинвал продолжалась несколько дней

Бомбежка города Цхинвал продолжалась несколько дней

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

7 августа командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне конфликта Марат Кулахметов (на фото) заявил о начале войны

7 августа командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне конфликта Марат Кулахметов (на фото) заявил о начале войны

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Утром 8 августа по Цхинвалу нанесла удар грузинская авиация. Одновременно были атакованы осетинские села по всему региону

Утром 8 августа по Цхинвалу нанесла удар грузинская авиация. Одновременно были атакованы осетинские села по всему региону

Фото: Reuters

В тот же день началось наступление грузинской пехоты. В четыре часа утра Россия потребовала экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН и подняла по тревоге части 58-й армии Северо-Кавказского военного округа. 8 августа Россия официально присоединилась к конфликту на стороне Южной Осетии в рамках операции по принуждению грузинской стороны к миру

В тот же день началось наступление грузинской пехоты. В четыре часа утра Россия потребовала экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН и подняла по тревоге части 58-й армии Северо-Кавказского военного округа. 8 августа Россия официально присоединилась к конфликту на стороне Южной Осетии в рамках операции по принуждению грузинской стороны к миру

Фото: Reuters

Владимир Путин, занимавший в 2008 году пост премьер-министра РФ, прервал визит в Пекин, где возглавлял официальную олимпийскую делегацию, и вылетел в зону военной операции. «Очень жаль, что это произошло во время открытия Олимпиады и не получится, чтобы на Играх замолчало оружие», — заявил Владимир Путин за несколько часов до начала XXIX летних Олимпийских игр. Кроме того, глава правительства заявил, что поведение Грузии вызовет ответные действия со стороны России

Владимир Путин, занимавший в 2008 году пост премьер-министра РФ, прервал визит в Пекин, где возглавлял официальную олимпийскую делегацию, и вылетел в зону военной операции. «Очень жаль, что это произошло во время открытия Олимпиады и не получится, чтобы на Играх замолчало оружие», — заявил Владимир Путин за несколько часов до начала XXIX летних Олимпийских игр. Кроме того, глава правительства заявил, что поведение Грузии вызовет ответные действия со стороны России

Фото: Reuters

Михаил Саакашвили заявил, что бои идут в центре Цхинвала. К столице непризнанной республики выдвинулись осетинские формирования из Джавы&lt;br>На фото: сотрудник осетинской милиции

Михаил Саакашвили заявил, что бои идут в центре Цхинвала. К столице непризнанной республики выдвинулись осетинские формирования из Джавы
На фото: сотрудник осетинской милиции

Фото: Reuters

К полудню 8 августа через Рокский тоннель в Южную Осетию вошли три российские батальонные тактические группы

К полудню 8 августа через Рокский тоннель в Южную Осетию вошли три российские батальонные тактические группы

Фото: Reuters

9 августа грузинская армия продолжала обстреливать и бомбить осетинские и российские позиции. Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии

9 августа грузинская армия продолжала обстреливать и бомбить осетинские и российские позиции. Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии

Фото: Reuters

В Цхинвале шли уличные бои, в ходе которых погибли двое журналистов, восемь были ранены

В Цхинвале шли уличные бои, в ходе которых погибли двое журналистов, восемь были ранены

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

При авиаударе ВВС РФ по Гори в жилых кварталах погибли около 20 человек. Минобороны РФ признало потерю двух самолетов&lt;br>На фото: жертва бомбардировки Гори

При авиаударе ВВС РФ по Гори в жилых кварталах погибли около 20 человек. Минобороны РФ признало потерю двух самолетов
На фото: жертва бомбардировки Гори

Фото: Reuters

Помимо переброски дополнительных подразделений в Южную Осетию Россия выдвинула в Абхазию подразделения ВДВ и морскую пехоту&lt;br>На фото: солдат российской армии

Помимо переброски дополнительных подразделений в Южную Осетию Россия выдвинула в Абхазию подразделения ВДВ и морскую пехоту
На фото: солдат российской армии

Фото: Reuters

10 августа Россия увеличила свою группировку в Южной Осетии до четырех полковых тактических групп и привлекла значительные силы артиллерии. Общая численность военных была доведена примерно до 10 тыс. человек. К середине дня грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвала и пытались закрепиться на южных окраинах города

10 августа Россия увеличила свою группировку в Южной Осетии до четырех полковых тактических групп и привлекла значительные силы артиллерии. Общая численность военных была доведена примерно до 10 тыс. человек. К середине дня грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвала и пытались закрепиться на южных окраинах города

Фото: Reuters

На следующий день Михаил Саакашвили в присутствии глав МИДов Франции и Финляндии подписал документ о прекращении огня. Российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии

На следующий день Михаил Саакашвили в присутствии глав МИДов Франции и Финляндии подписал документ о прекращении огня. Российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

12 августа утром в Кодорском ущелье Абхазии после артиллерийской подготовки высажен абхазский десант. Вскоре все грузинские села в ущелье перешли под контроль абхазских формирований. В Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении

12 августа утром в Кодорском ущелье Абхазии после артиллерийской подготовки высажен абхазский десант. Вскоре все грузинские села в ущелье перешли под контроль абхазских формирований. В Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении

Фото: Reuters

В 12:46 Дмитрий Медведев, занимающий в 2008 году пост президента, сообщил, что принял решение о завершении операции по принуждению к миру. Вскоре началась его встреча с Николя Саркози (на фото слева), по итогам которой было объявлено о достижении договоренности по урегулированию конфликта. В тот же день грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией

В 12:46 Дмитрий Медведев, занимающий в 2008 году пост президента, сообщил, что принял решение о завершении операции по принуждению к миру. Вскоре началась его встреча с Николя Саркози (на фото слева), по итогам которой было объявлено о достижении договоренности по урегулированию конфликта. В тот же день грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

13 августа Михаил Саакашвили заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня, российские танки прошли Гори и движутся на столицу. В России эту информацию опровергали. Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии&lt;br>На фото: российский крейсер-вертолетоносец в Черном море

13 августа Михаил Саакашвили заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня, российские танки прошли Гори и движутся на столицу. В России эту информацию опровергали. Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии
На фото: российский крейсер-вертолетоносец в Черном море

Фото: Reuters

14 августа парламент Грузии отменил все документы о вхождении Грузии в СНГ. Президенты непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш в присутствии Дмитрия Медведева в Москве подписали план урегулирования конфликта. К этому моменту в России официально было зарегистрировано более 17 тыс. беженцев из Южной Осетии. К концу августа их число увеличилось до 37 тыс. человек

14 августа парламент Грузии отменил все документы о вхождении Грузии в СНГ. Президенты непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш в присутствии Дмитрия Медведева в Москве подписали план урегулирования конфликта. К этому моменту в России официально было зарегистрировано более 17 тыс. беженцев из Южной Осетии. К концу августа их число увеличилось до 37 тыс. человек

Фото: Reuters

К 8 октября завершился вывод российского миротворческого контингента из наиболее проблемной зоны безопасности — граничащих с Южной Осетией районов Грузии&lt;br>На фото: российские военнослужащие

К 8 октября завершился вывод российского миротворческого контингента из наиболее проблемной зоны безопасности — граничащих с Южной Осетией районов Грузии
На фото: российские военнослужащие

Фото: Reuters

Потери вооруженных сил Грузии, по официальным данным, составили 170 человек убитыми и пропавшими без вести, 1964 — ранеными. Для международной комиссии Тальявини, подготовившей отчет о конфликте, Цхинвал предоставил список из 365 погибших без разделения на гражданских лиц и военных. Официальные потери российской армии — 64 погибших, 283 раненых, трое пропавших без вести

Потери вооруженных сил Грузии, по официальным данным, составили 170 человек убитыми и пропавшими без вести, 1964 — ранеными. Для международной комиссии Тальявини, подготовившей отчет о конфликте, Цхинвал предоставил список из 365 погибших без разделения на гражданских лиц и военных. Официальные потери российской армии — 64 погибших, 283 раненых, трое пропавших без вести

Фото: Reuters

В июне 2014 года на парламентских выборах в Южной Осетии победила партия «Единая Осетия», выступавшая за вхождение республики в состав РФ

В июне 2014 года на парламентских выборах в Южной Осетии победила партия «Единая Осетия», выступавшая за вхождение республики в состав РФ

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

В первые три дня августа 2008 года обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться: в результате перестрелок с использованием минометов в Цхинвале и его окрестностях погибли шесть человек и более десяти получили ранения
На фото: солдаты Южной Осетии

Фото: Reuters

Из-за эскалации конфликта власти Южной Осетии в лице президента Эдуарда Кокойты (на фото) объявили о частичной эвакуации и готовности принять добровольцев для защиты от грузинского нападения

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

6 августа после недолгого затишья перестрелки между силовыми структурами Южной Осетии и грузинскими военными возобновились и длились весь день 7 августа
На фото: южноосетинские миротворцы

Фото: Reuters

Вечером 7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили (на фото) объявил об одностороннем прекращении огня

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Однако уже через несколько часов после заявления Михаила Саакашвили грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвалу

Фото: Reuters

Бомбежка города Цхинвал продолжалась несколько дней

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

7 августа командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне конфликта Марат Кулахметов (на фото) заявил о начале войны

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Утром 8 августа по Цхинвалу нанесла удар грузинская авиация. Одновременно были атакованы осетинские села по всему региону

Фото: Reuters

В тот же день началось наступление грузинской пехоты. В четыре часа утра Россия потребовала экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН и подняла по тревоге части 58-й армии Северо-Кавказского военного округа. 8 августа Россия официально присоединилась к конфликту на стороне Южной Осетии в рамках операции по принуждению грузинской стороны к миру

Фото: Reuters

Владимир Путин, занимавший в 2008 году пост премьер-министра РФ, прервал визит в Пекин, где возглавлял официальную олимпийскую делегацию, и вылетел в зону военной операции. «Очень жаль, что это произошло во время открытия Олимпиады и не получится, чтобы на Играх замолчало оружие», — заявил Владимир Путин за несколько часов до начала XXIX летних Олимпийских игр. Кроме того, глава правительства заявил, что поведение Грузии вызовет ответные действия со стороны России

Фото: Reuters

Михаил Саакашвили заявил, что бои идут в центре Цхинвала. К столице непризнанной республики выдвинулись осетинские формирования из Джавы
На фото: сотрудник осетинской милиции

Фото: Reuters

К полудню 8 августа через Рокский тоннель в Южную Осетию вошли три российские батальонные тактические группы

Фото: Reuters

9 августа грузинская армия продолжала обстреливать и бомбить осетинские и российские позиции. Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии

Фото: Reuters

В Цхинвале шли уличные бои, в ходе которых погибли двое журналистов, восемь были ранены

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

При авиаударе ВВС РФ по Гори в жилых кварталах погибли около 20 человек. Минобороны РФ признало потерю двух самолетов
На фото: жертва бомбардировки Гори

Фото: Reuters

Помимо переброски дополнительных подразделений в Южную Осетию Россия выдвинула в Абхазию подразделения ВДВ и морскую пехоту
На фото: солдат российской армии

Фото: Reuters

10 августа Россия увеличила свою группировку в Южной Осетии до четырех полковых тактических групп и привлекла значительные силы артиллерии. Общая численность военных была доведена примерно до 10 тыс. человек. К середине дня грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвала и пытались закрепиться на южных окраинах города

Фото: Reuters

На следующий день Михаил Саакашвили в присутствии глав МИДов Франции и Финляндии подписал документ о прекращении огня. Российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

12 августа утром в Кодорском ущелье Абхазии после артиллерийской подготовки высажен абхазский десант. Вскоре все грузинские села в ущелье перешли под контроль абхазских формирований. В Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении

Фото: Reuters

В 12:46 Дмитрий Медведев, занимающий в 2008 году пост президента, сообщил, что принял решение о завершении операции по принуждению к миру. Вскоре началась его встреча с Николя Саркози (на фото слева), по итогам которой было объявлено о достижении договоренности по урегулированию конфликта. В тот же день грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

13 августа Михаил Саакашвили заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня, российские танки прошли Гори и движутся на столицу. В России эту информацию опровергали. Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии
На фото: российский крейсер-вертолетоносец в Черном море

Фото: Reuters

14 августа парламент Грузии отменил все документы о вхождении Грузии в СНГ. Президенты непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш в присутствии Дмитрия Медведева в Москве подписали план урегулирования конфликта. К этому моменту в России официально было зарегистрировано более 17 тыс. беженцев из Южной Осетии. К концу августа их число увеличилось до 37 тыс. человек

Фото: Reuters

К 8 октября завершился вывод российского миротворческого контингента из наиболее проблемной зоны безопасности — граничащих с Южной Осетией районов Грузии
На фото: российские военнослужащие

Фото: Reuters

Потери вооруженных сил Грузии, по официальным данным, составили 170 человек убитыми и пропавшими без вести, 1964 — ранеными. Для международной комиссии Тальявини, подготовившей отчет о конфликте, Цхинвал предоставил список из 365 погибших без разделения на гражданских лиц и военных. Официальные потери российской армии — 64 погибших, 283 раненых, трое пропавших без вести

Фото: Reuters

В июне 2014 года на парламентских выборах в Южной Осетии победила партия «Единая Осетия», выступавшая за вхождение республики в состав РФ

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Василий Шапошников в 2003 году

Василий Шапошников в 2003 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Василий Шапошников: 11 августа 2008 года Михаил Саакашвили приехал в Гори вместе с делегацией европейских парламентариев, чтобы показать им последствия бомбардировки жилого квартала. Российский летчик пытался разбомбить танковую базу, но промахнулся, и несколько бомб упало на рядом стоящие пятиэтажки. После осмотра парламентарии и журналисты находились под сильным впечатлением, поэтому, когда в небе за облаками послышался приглушенный гул самолета, один из охранников что-то крикнул по-грузински, показывая пальцем в небо, и началась всеобщая паника.

Все, кто окружал президента (человек 50), побежали врассыпную. Миша бежал быстрее многих. Он бежал красиво, большими прыжками, сильно размахивая руками во все стороны, запрокидывая голову с широко раскрытым ртом. В тот момент действительно казалось, что вот-вот начнется бомбардировка с целью его ликвидации, и поэтому надо спасать свою шкуру.

Но я подумал, что все равно неизвестно, куда именно упадет бомба, и если уж она упадет, то лучше быть в этот момент поближе к Саакашвили.

Поэтому я побежал за ним, но никак не мог его догнать.

Как ни странно, мне помогли его охранники. Они так старались его прикрыть бронированной защитой, что он потерял равновесие и упал. Его плотно обступили, стараясь одновременно и прикрыть, и поднять. Тут я наконец забежал спереди, к тому месту, где голова.

Михаил Саакашвили (в центре)

Михаил Саакашвили (в центре)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Михаил Саакашвили (в центре)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

И в тот момент, когда за раздвинувшимися задами охранников я увидел его искаженное страданием лицо, мне осталось только нажать на гашетку. У меня было не более двух секунд. Потом Саакашвили меня заметил и крикнул охране, чтобы убрали журналистов. Но им было не до меня. Очень быстро сели в машины и уехали.

Политика и уголовные дела Михаила Саакашвили

Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси. В 1992 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности «международное право». Учился в США, Италии и Нидерландах

Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси. В 1992 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности «международное право». Учился в США, Италии и Нидерландах

Фото: из личного архива Михаила Саакашвили

В 1995 и 1999 годах избирался депутатом парламента Грузии, где возглавлял комитет по конституционным, юридическим вопросам и законности и фракцию «Союз граждан Грузии». С 2000 года — министр юстиции страны. В 2001 году перешел в оппозицию к президенту Шеварднадзе, возглавил городское собрание Тбилиси

В 1995 и 1999 годах избирался депутатом парламента Грузии, где возглавлял комитет по конституционным, юридическим вопросам и законности и фракцию «Союз граждан Грузии». С 2000 года — министр юстиции страны. В 2001 году перешел в оппозицию к президенту Шеварднадзе, возглавил городское собрание Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Осенью 2003 года Михаил Саакашвили выступил в качестве одного из лидеров «революции роз», в результате которой Эдуард Шеварднадзе был отстранен от власти. Впоследствии российские власти неоднократно осуждали лидеров «цветных революций», обвиняя Запад в их подготовке

Осенью 2003 года Михаил Саакашвили выступил в качестве одного из лидеров «революции роз», в результате которой Эдуард Шеварднадзе был отстранен от власти. Впоследствии российские власти неоднократно осуждали лидеров «цветных революций», обвиняя Запад в их подготовке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

25 января 2004 года Михаил Саакашвили занял пост президента Грузии. На выборах 4 января за него проголосовали 96,27% избирателей

25 января 2004 года Михаил Саакашвили занял пост президента Грузии. На выборах 4 января за него проголосовали 96,27% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

25 ноября 2007 года на фоне массовых акций протеста Михаил Саакашвили принял добровольное решение уйти в отставку, объявив досрочные президентские выборы, которые состоялись 5 января 2008 года. Господин Саакашвили был переизбран президентом с 53,47% голосов&lt;br> На фото: президент Грузии Михаил Саакашвили (справа) на встрече с Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ

25 ноября 2007 года на фоне массовых акций протеста Михаил Саакашвили принял добровольное решение уйти в отставку, объявив досрочные президентские выборы, которые состоялись 5 января 2008 года. Господин Саакашвили был переизбран президентом с 53,47% голосов
На фото: президент Грузии Михаил Саакашвили (справа) на встрече с Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 6 по 12 августа 2008 года шли боевые действия между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией, Абхазией, а также Россией с другой. После признания Россией Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами российско-грузинские дипломатические отношения были разорваны

С 6 по 12 августа 2008 года шли боевые действия между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией, Абхазией, а также Россией с другой. После признания Россией Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами российско-грузинские дипломатические отношения были разорваны

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

16 августа 2008 года в эфире BBC были показаны кадры, на которых Михаил Саакашвили, задумавшись, жует свой галстук. Инцидент послужил темой для шуток и анекдотов со стороны российских СМИ, политологов и политиков, включая Владимира Путина. Сам Михаил Саакашвили прокомментировал свое поведение так: «Переживания за страну могут заставить съесть свой собственный галстук»

16 августа 2008 года в эфире BBC были показаны кадры, на которых Михаил Саакашвили, задумавшись, жует свой галстук. Инцидент послужил темой для шуток и анекдотов со стороны российских СМИ, политологов и политиков, включая Владимира Путина. Сам Михаил Саакашвили прокомментировал свое поведение так: «Переживания за страну могут заставить съесть свой собственный галстук»

Фото: Zeinab Badawi / BBC

По итогам выборов 1 октября 2012 года более половины мест в парламенте Грузии получил оппозиционный блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», после чего Михаил Саакашвили признал, что его партия «Единое национальное движение» проиграла на выборах и переходит в оппозицию&lt;br> На фото: с президентом Украины Виктором Ющенко

По итогам выборов 1 октября 2012 года более половины мест в парламенте Грузии получил оппозиционный блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», после чего Михаил Саакашвили признал, что его партия «Единое национальное движение» проиграла на выборах и переходит в оппозицию
На фото: с президентом Украины Виктором Ющенко

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

После выборов президента Грузии 27 октября 2013 года, на которых победил представитель «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили, Михаил Саакашвили улетел в Брюссель, где устроился преподавателем в Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Согласно Конституции Грузии, господин Саакашвили не мог баллотироваться на третий срок

После выборов президента Грузии 27 октября 2013 года, на которых победил представитель «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили, Михаил Саакашвили улетел в Брюссель, где устроился преподавателем в Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Согласно Конституции Грузии, господин Саакашвили не мог баллотироваться на третий срок

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В июле 2014 года в Грузии было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили. Его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года. В августе того же года ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, экс-президент был заочно арестован

В июле 2014 года в Грузии было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили. Его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года. В августе того же года ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, экс-президент был заочно арестован

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С февраля 2015 года Михаил Саакашвили работал советником президента Украины Петра Порошенко (на фото слева). 29 мая 2015 года его указом Михаилу Саакашвили было предоставлено украинское гражданство. На следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. От грузинского гражданства Михаил Саакашвили отказался

С февраля 2015 года Михаил Саакашвили работал советником президента Украины Петра Порошенко (на фото слева). 29 мая 2015 года его указом Михаилу Саакашвили было предоставлено украинское гражданство. На следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. От грузинского гражданства Михаил Саакашвили отказался

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко  /  купить фото

В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили ушел с поста главы администрации Одесской области, обвинив Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам. В июле 2017 года Михаил Саакашвили выехал в США, после чего был лишен украинского гражданства. В сентябре того же года при поддержке своих сторонников вопреки запрету украинских властей ему удалось вернуться через украинско-польскую границу

В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили ушел с поста главы администрации Одесской области, обвинив Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам. В июле 2017 года Михаил Саакашвили выехал в США, после чего был лишен украинского гражданства. В сентябре того же года при поддержке своих сторонников вопреки запрету украинских властей ему удалось вернуться через украинско-польскую границу

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

5 декабря Михаила Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве, однако сторонники господина Саакашвили отбили его у силовиков. 8 декабря он был вновь задержан. Власти объявили, что подозревают Саакашвили «в содействии организованным преступным группам, связанным с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем». В феврале 2018 года господин Саакашвили был депортирован из Украины, проживал в Нидерландах

5 декабря Михаила Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве, однако сторонники господина Саакашвили отбили его у силовиков. 8 декабря он был вновь задержан. Власти объявили, что подозревают Саакашвили «в содействии организованным преступным группам, связанным с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем». В феврале 2018 года господин Саакашвили был депортирован из Украины, проживал в Нидерландах

Фото: AP / Evgeniy Maloletka

Всего власти Украины возбудили четыре уголовных дела в отношении Михаила Саакашвили. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к шести годам за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили

Всего власти Украины возбудили четыре уголовных дела в отношении Михаила Саакашвили. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к шести годам за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили

Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/Sipa USA/Коммерсантъ

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день политик вернулся в Киев. 9 июня стало известно, что его партия будет участвовать в парламентских выборах на Украине. Спустя четыре дня политик возглавил список «Движения новых сил» на выборах, но затем ЦИК не разрешил партии участвовать в выборах в Раду

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день политик вернулся в Киев. 9 июня стало известно, что его партия будет участвовать в парламентских выборах на Украине. Спустя четыре дня политик возглавил список «Движения новых сил» на выборах, но затем ЦИК не разрешил партии участвовать в выборах в Раду

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили, тайно вернувшийся на родину после восьми лет эмиграции, был задержан полицией. Экс-президент заявлял, что приехал в Тбилиси в преддверии местных выборов, чтобы защищать волю людей, поскольку «решается вопрос спасения Грузии». Против политика возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Его доставили в тюрьму города Рустави

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили, тайно вернувшийся на родину после восьми лет эмиграции, был задержан полицией. Экс-президент заявлял, что приехал в Тбилиси в преддверии местных выборов, чтобы защищать волю людей, поскольку «решается вопрос спасения Грузии». Против политика возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Его доставили в тюрьму города Рустави

Фото: MIA of Georgia

По совокупности и согласно правилу «поглощения тюремных сроков» Саакашвили назначили шесть лет тюрьмы. В процессе судопроизводства находятся еще три уголовных дела. Экс-президент неоднократно объявлял голодовки и заявлял о проблемах со здоровьем. 12 мая 2022 года политика перевели из Руставской тюрьмы в частную клинику для медицинского обследования и лечения. 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили обнаружено 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменция

По совокупности и согласно правилу «поглощения тюремных сроков» Саакашвили назначили шесть лет тюрьмы. В процессе судопроизводства находятся еще три уголовных дела. Экс-президент неоднократно объявлял голодовки и заявлял о проблемах со здоровьем. 12 мая 2022 года политика перевели из Руставской тюрьмы в частную клинику для медицинского обследования и лечения. 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили обнаружено 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменция

Фото: кадр видео

Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси. В 1992 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности «международное право». Учился в США, Италии и Нидерландах

Фото: из личного архива Михаила Саакашвили

В 1995 и 1999 годах избирался депутатом парламента Грузии, где возглавлял комитет по конституционным, юридическим вопросам и законности и фракцию «Союз граждан Грузии». С 2000 года — министр юстиции страны. В 2001 году перешел в оппозицию к президенту Шеварднадзе, возглавил городское собрание Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Осенью 2003 года Михаил Саакашвили выступил в качестве одного из лидеров «революции роз», в результате которой Эдуард Шеварднадзе был отстранен от власти. Впоследствии российские власти неоднократно осуждали лидеров «цветных революций», обвиняя Запад в их подготовке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

25 января 2004 года Михаил Саакашвили занял пост президента Грузии. На выборах 4 января за него проголосовали 96,27% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

25 ноября 2007 года на фоне массовых акций протеста Михаил Саакашвили принял добровольное решение уйти в отставку, объявив досрочные президентские выборы, которые состоялись 5 января 2008 года. Господин Саакашвили был переизбран президентом с 53,47% голосов
На фото: президент Грузии Михаил Саакашвили (справа) на встрече с Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 6 по 12 августа 2008 года шли боевые действия между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией, Абхазией, а также Россией с другой. После признания Россией Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами российско-грузинские дипломатические отношения были разорваны

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

16 августа 2008 года в эфире BBC были показаны кадры, на которых Михаил Саакашвили, задумавшись, жует свой галстук. Инцидент послужил темой для шуток и анекдотов со стороны российских СМИ, политологов и политиков, включая Владимира Путина. Сам Михаил Саакашвили прокомментировал свое поведение так: «Переживания за страну могут заставить съесть свой собственный галстук»

Фото: Zeinab Badawi / BBC

По итогам выборов 1 октября 2012 года более половины мест в парламенте Грузии получил оппозиционный блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», после чего Михаил Саакашвили признал, что его партия «Единое национальное движение» проиграла на выборах и переходит в оппозицию
На фото: с президентом Украины Виктором Ющенко

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

После выборов президента Грузии 27 октября 2013 года, на которых победил представитель «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили, Михаил Саакашвили улетел в Брюссель, где устроился преподавателем в Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Согласно Конституции Грузии, господин Саакашвили не мог баллотироваться на третий срок

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В июле 2014 года в Грузии было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили. Его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года. В августе того же года ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, экс-президент был заочно арестован

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С февраля 2015 года Михаил Саакашвили работал советником президента Украины Петра Порошенко (на фото слева). 29 мая 2015 года его указом Михаилу Саакашвили было предоставлено украинское гражданство. На следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. От грузинского гражданства Михаил Саакашвили отказался

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко  /  купить фото

В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили ушел с поста главы администрации Одесской области, обвинив Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам. В июле 2017 года Михаил Саакашвили выехал в США, после чего был лишен украинского гражданства. В сентябре того же года при поддержке своих сторонников вопреки запрету украинских властей ему удалось вернуться через украинско-польскую границу

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

5 декабря Михаила Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве, однако сторонники господина Саакашвили отбили его у силовиков. 8 декабря он был вновь задержан. Власти объявили, что подозревают Саакашвили «в содействии организованным преступным группам, связанным с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем». В феврале 2018 года господин Саакашвили был депортирован из Украины, проживал в Нидерландах

Фото: AP / Evgeniy Maloletka

Всего власти Украины возбудили четыре уголовных дела в отношении Михаила Саакашвили. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к шести годам за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили

Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/Sipa USA/Коммерсантъ

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день политик вернулся в Киев. 9 июня стало известно, что его партия будет участвовать в парламентских выборах на Украине. Спустя четыре дня политик возглавил список «Движения новых сил» на выборах, но затем ЦИК не разрешил партии участвовать в выборах в Раду

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили, тайно вернувшийся на родину после восьми лет эмиграции, был задержан полицией. Экс-президент заявлял, что приехал в Тбилиси в преддверии местных выборов, чтобы защищать волю людей, поскольку «решается вопрос спасения Грузии». Против политика возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Его доставили в тюрьму города Рустави

Фото: MIA of Georgia

По совокупности и согласно правилу «поглощения тюремных сроков» Саакашвили назначили шесть лет тюрьмы. В процессе судопроизводства находятся еще три уголовных дела. Экс-президент неоднократно объявлял голодовки и заявлял о проблемах со здоровьем. 12 мая 2022 года политика перевели из Руставской тюрьмы в частную клинику для медицинского обследования и лечения. 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили обнаружено 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменция

Фото: кадр видео

Сверх дохода

Одним из важных элементов коммерсантовской корпоративной культуры является денежная премия, которая присуждается главными редакторами по итогам каждого номера. Премию можно получить за статью, за фотографию, за заголовок, за общий героизм. Размер премии составляет приблизительно 50 американских долларов. Она выдается в виде чека, положенного в специальный конверт.

Рисунок на конверте воспроизводит макет 50-долларовой купюры, но с тремя отличиями: место президента Гранта занимает логотип издательского дома; место эмблемы Федеральной резервной системы занимает портрет Андрея Васильева; картинка не зелено-, а черно-белая. Конверт ценится туземцами даже больше, чем его денежное наполнение. Деньги проедаются, а конверт остается и, как правило, вывешивается на видном месте.

В разных отделах сложились разные традиции демонстрации конвертов. В одних награда считается индивидуальной, и в этом случае конверты обычно прикрепляются кнопками над рабочим местом каждого сотрудника, в других она считается достижением отдела, и в этом случае оборудуется единое премиальное место. Отдел экономической политики (на фото) представляет второй подход. Все обертки от наград нависают изящным букетом над рентгеновским снимком легких начальника отдела.

Вероника Куцылло (объявлена иноагентом) в 2007 году

Вероника Куцылло (объявлена иноагентом) в 2007 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Вероника Куцылло (объявлена иноагентом): Я человек не жадный, но экономный. В 1996-м на истории с пропиской я сэкономила неплохо. Когда все начиналось, за прописку мэрия хотела около $2000, а к моменту решения КС — уже около $7000 (МРОТ повысился). Это раз. Месяца через три после суда я ехала с работы домой на частнике. Они обычно паслись по ночам на Волоколамском шоссе неподалеку от «Ъ» — знали, что оттуда многие поздно едут.

И вдруг водитель говорит: вы ведь из «Коммерсанта»? А вот там такая Вероника Куцылло (объявлена иноагентом) работает, она суд у Лужкова выиграла, передайте ей, если увидите, большое спасибо. Это очень многим людям помогло. Хотела бы я написать, что скромно сказала: передам. Но не буду врать, не удержалась. В тот раз я доехала домой бесплатно. Это два.

А в конце года случилась еще одна экономия. В 96-м в «Ъ» первый и единственный раз провели конкурс на лучшую публикацию года с призами (а не с деньгами). И за серию о прописке первое место присудили мне. Не поверив счастью, я позвонила гендиректору: Леня, это правда? А автомобиль — это какой? (Подозревая, что может ведь и игрушечным оказаться.) Да какой хочешь, сказал Леня, но все же уточнил: вот «Рено» должны скоро по бартеру прийти, ну и «Жигули» можно. Ты с Пашей Филенковым поговори.

На первой же встрече с нашим коммерческим директором выяснилось, что я в «Ъ» не самая экономная.

Паша посмотрел на меня внимательно и сказал человеческим голосом: «Ника, ну зачем тебе "Рено"? Знаю я эти "Рено". Вот "Жигули" — это да! "Девятку"? А может, лучше "восьмерку"? Там база короче, надежнее». И ведь почти убедил! В базах я тогда ничего не понимала, но двери считать умела — и через неделю на коммерсантовском дворе стояла вишневая «девятка» — моя первая в жизни машина, которую я до сих пор вспоминаю с нежностью.

Павел Филенков в 2004 году

Павел Филенков в 2004 году

Фото: Михаил Галустов, Коммерсантъ

Павел Филенков: Как-то раз утром мой водитель, заезжая за мной, опоздал минут на тридцать, чего никогда не случалось ранее. На мой вопрос, в чем причина опоздания, он, помявшись, протянул мне 100 долларов, добавив, что половина — моя. Оказалось, что, когда он ехал ко мне, его остановил гаишник и начал нагло вымогать деньги, грозя перспективой обнаружения в машине наркотиков или взрывчатки.

Когда же в ходе дальнейшей беседы гаишник выяснил, что машина принадлежит издательскому дому «Коммерсантъ» и возит (здесь водитель грамотно приврал) самого главного редактора, то он сразу же, забыв про деньги, предложил водителю ехать дальше. Не тут-то было! Водитель попросил дать справку о задержании, мотивируя это безграничной свирепостью «главного редактора», который сворачивает шею водителям за задержку даже на пять минут.

Не на шутку обеспокоенный гаишник вместо справки дал водителю 100 долларов и попросил как-то урегулировать этот вопрос.

Я не стал брать свои законные 50 долларов не только из брезгливости к гаишным сребреникам, но и потому, что гонорар за заметку, где я описал редкий случай получения водителем взятки с гаишника, оказался существенно выше…

ГИБДД с человеческим лицом

Сотрудник ДПС с участницами парада невест

Сотрудник ДПС с участницами парада невест

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Госавтоинспектор в костюме Деда Мороза

Госавтоинспектор в костюме Деда Мороза

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Гаишник поздравляет женщину с 8 марта

Гаишник поздравляет женщину с 8 марта

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Сотрудник ГИБДД дает дорогу пешеходам

Сотрудник ГИБДД дает дорогу пешеходам

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Гаишник учит ребенка правилам дорожного движения

Гаишник учит ребенка правилам дорожного движения

Фото: Илья Выдревич / Интерпресс / ТАСС

Сотрудники ГИБДД делают селфи с девушкой-мотоциклистом

Сотрудники ГИБДД делают селфи с девушкой-мотоциклистом

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Сотрудник ДПС на велосипеде показывает, как правильно проезжать перекресток

Сотрудник ДПС на велосипеде показывает, как правильно проезжать перекресток

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Сотрудники ДПС готовятся к 8 марта

Сотрудники ДПС готовятся к 8 марта

Фото: РИА Новости / Николай Хижняк

Сотрудник ДПС помогает убрать с дороги заглохшее транспортное средство

Сотрудник ДПС помогает убрать с дороги заглохшее транспортное средство

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Сотрудник ДПС переводит пожилую женщину через дорогу

Сотрудник ДПС переводит пожилую женщину через дорогу

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Гаишники устроили первоапрельский розыгрыш с участием студента из Ганы

Гаишники устроили первоапрельский розыгрыш с участием студента из Ганы

Фото: Reuters / Ilya Naymushin

Сотрудники ГИБДД лепят патрульный автомобиль из снега

Сотрудники ГИБДД лепят патрульный автомобиль из снега

Фото: Reuters / Ilya Naymushin

Сотрудники ДПС во время строевого смотра

Сотрудники ДПС во время строевого смотра

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Гаишник помогает перевернуть автомобиль после ДТП

Гаишник помогает перевернуть автомобиль после ДТП

Фото: Интерпресс / ТАСС

Госавтоинспектор и дети, изучающие правила дорожного движения

Госавтоинспектор и дети, изучающие правила дорожного движения

Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо

Участник пилотажной группы водительского мастерства Управления ГИБДД «Каскад» во время выступления

Участник пилотажной группы водительского мастерства Управления ГИБДД «Каскад» во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Инструктаж личного состава перед профилактическим рейдом

Инструктаж личного состава перед профилактическим рейдом

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Чучело в форме сотрудника ГИБДД

Чучело в форме сотрудника ГИБДД

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Сотрудник ДПС во время оформления протокола с водителем самоката

Сотрудник ДПС во время оформления протокола с водителем самоката

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудник ДПС с букетом тюльпанов 8 марта

Сотрудник ДПС с букетом тюльпанов 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники ДПС толкают автомобиль при выезде из двора жилого дома

Сотрудники ДПС толкают автомобиль при выезде из двора жилого дома

Фото: