Власти Приморья запретили кормить бездомных собак

Постановление о запрете кормления бездомных собак в общественных местах приняло правительство Приморского края.

«Согласно документу, запрещается кормить бездомных собак в общественных местах, вблизи медицинских, аптечных и образовательных учреждений, объектов торговли, культуры, детских и спортивных площадок, а также остановок общественного транспорта, придомовых территориях, мусорных площадок»,— сообщила пресс-служба исполнительной власти региона.

Уточняется, что такие меры принимают для того, чтобы «минимизировать угрозу нападения животных на посетителей социальных объектов».

Размер штрафных санкций за кормление бездомных собак будет утвержден депутатами законодательного собрания региона на ближайшем заседании.

В июне текущего года парламент принял в первом чтении поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае». «За прикорм животных, организацию мест для кормления и оставление пищевых отходов, кормов для бездомных собак и кошек в местах массового пребывания людей, граждан предлагается штрафовать на сумму от 1500 до 3000 руб.», - сообщала пресс-служба заксобрания.

Алексей Чернышев, Владивосток