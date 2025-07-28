Новороссийская винодельня подала иск к производителю коньяка из Франции

Винодельческое предприятие «Мысхако», расположенное в Новороссийске, подало иск к производителю коньяка из Франции Louis Royer, следует из картотеки Суда по интеллектуальным правам. Суть претензий пока неизвестна. Судебное заседание назначено на 1 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Louis Royer — французский коньячный дом, основанный Луи Руайе в 1853 году. Головной офис предприятия находится в городе Жарнак. Кроме коньяка Louis Royer, компания производит и выпускает другие алкогольные напитки премиум-класса: бренди, ликеры, водку и пино де шаран.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мысхако» зарегистрировано в 2017 году в Новороссийске. Сергей Дубовик является генеральным директором организации. Бенефициар — Алексей Сидюков. Основной вид деятельности компании —производство вина из винограда. В 2024 году выручка компании составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 240 млн руб.

Винодельне принадлежит 18 товарных знаков, еще 19 находятся на регистрации, среди них MolecularLine, NobleAge и др.

Наталья Решетняк