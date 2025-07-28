Главные новости за 28 июля. Ростов-на-Дону и область

Сельхозпроизводители Ростовской области оказались под угрозой банкротства из-за совокупного воздействия пошлин, высоких процентных ставок, ухода экспортеров с рынка и неблагоприятных погодных условий. Помимо потерь в валовом объеме зерновых, реализация продукции происходит по невыгодным ценам для производителей, что еще больше увеличивает финансовые потери.

В Белой Калитве на основании материалов проверки прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего замначальника районного филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ленинский районный суд постановил взять под стражу на 1 месяц 29 суток начальника отдела развития отраслей растениеводства регионального Минсельхоза Николая Ляхова. В СИЗО чиновник пробудет до 22 сентября 2025 года.

Бывшему полицейскому Александру Кисарову из Зимовниковского района отказали в реабилитации по вынесенному приговору о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Верховный суд вернул дело в кассацию на новое рассмотрение, где Кисарову оставили приговор в силе.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с аварией на водоводе, в результате которой без водоснабжения остались жители Гуково, Зверево, Каменского и Красносулинского районов.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь представил в избирательную комиссию региона документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона.