Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением воды в двух городах и районах Дона

Прокуратура Ростовской области организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с аварией на водоводе, в результате которой без водоснабжения остались жители Гуково, Зверево, Каменского и Красносулинского районов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварии и возобновления подачи водоснабжения на контроле прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в информации ведомства.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» жители указанных городов и района остались без водоснабжения 28 июля из-за порыва водовода на территории насосной станции №3 (ГГВ) в Каменском районе. Это уже третья аварийная ситуация на этом водоводе за последнюю неделю.

Наталья Белоштейн