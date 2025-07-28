Слюсарь подал документы для участия в выборах губернатора Дона
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 28 июля представил в Избирательную комиссию региона документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба избирательной комиссии Ростовской области
Пакет документов содержит и листы поддержки с подписями 239 депутатов представительных органов муниципальных образований области.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Юрий Слюсарь был выдвинут ростовским региональным отделением Партии «Единая Россия» в начале июля.
Решение о регистрации кандидата либо об отказе в ней будет принято в течение десяти дней.
Выборы губернатора Ростовской области пройдут 12, 13 и 14 сентября.